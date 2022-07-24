Колесников об «Играх дружбы»: «Для меня не имеет разницы, какие соревнования – могу спокойно выйти и проплыть. У кого-то это иначе»

Российский пловец прокомментировал свою победу на дистанции 50 м на спине на «Играх дружбы».

– Евгений Рылов мог сегодня составить вам конкуренцию?

– У него свой путь, он сам расскажет, к чему будет стремиться, чего он хочет на данный момент. Я сам от себя жду конкуренции, потому что ждешь одно время и проплываешь по-другому. Начинается внутренняя борьба, что нужно исправить.

– Тренер что на этот счет говорит?

– Я сам понимаю, в чем проблема, понимаю, с чем она связана, знаю, что и где неправильно сделал. По факту, с тренером нужно поговорить и обсудить, но по сути нам обоим все понятно. Мы на такой связи, что можем не говорить об этом, просто приехать домой и начать над этим работать.

– Мартин Малютин сказал, что пока эмоционально включиться в эти старты тяжело.

– Мы общались с ребятами, у каждого мозг работает по-своему, мозг вообще сложная штука. Для меня не имеет разницы, какие соревнования – могу спокойно выйти и проплыть, у кого-то это иначе. Может, нужно какое-то давление, адреналин... У всех по-разному, – сказал Колесников.