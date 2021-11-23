Тренер Ильин оштрафован на 3 тысячи рублей после отказа надеть маску по требованию полиции

Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал заслуженного тренера России Александра Ильина на 3 тысячи рублей за неповиновение сотрудникам полиции в аэропорту «Пулково».

22 ноября в «Пулково» Ильин отказался надеть медицинскую маску по требованию полицейских и был задержан. На итоговое заседание по данному делу тренер не явился – его интересы в суде представляли защитники.

Рассмотрение дела трижды переносилось: в первый раз из-за отказа Ильина надеть маску в зале суда, затем дважды – из-за его неявки. По словам адвокатов, сейчас тренер находится на больничном.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Ильина за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.

Ильин не явился, о причинах неявки не сообщил. Защитники указали, что сейчас Ильин уже не возражает о рассмотрении дела в его отсутствие, так как он в данный момент находится ещё на больничном, который не закрыт.

«22.11.2021 в 12 часов 15 минут Ильин, находясь у 311 стойки регистрации на 3-м этаже в ЦПТ «Пулково», оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции СОООП ЛО МВД России в а/п Пулково К. и М., а именно отказывался предъявить документы, удостоверяющие личность, пройти в дежурную часть ЛО МВД России в а/п Пулково для составления административного протокола по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, сопротивлялся, упирался ногами, вырывался, пытался уйти в сторону.

На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и проследовать в дежурную часть отказывался, в связи с чем в отношении Ильина была применена физическая сила и наручники.

Защитники возражали против составленного протокола в отношении Ильина, полагали, что протокол составлен незаконно, неповиновение сотрудникам полиции отсутствовало. Ильин не отказывался предъявить документы, пройти в дежурную часть, не сопротивлялся, не отпирался, а протокол сотрудники могли и на месте составить.

Также, в ходе судебного заседания, были допрошены сотрудники СОООП ЛО МВД России в а/п Пулково К. и М., один из понятых, специалист-лингвист, который делал по запросу адвоката стенограмму видеоролика, размещенного в социальной сети Инстраграм на официальном аккаунте , смотрели видео со страницы Симоновой, а также с камеры дозора сотрудников СОООП ЛО МВД России в а/п Пулково, которое имеется в материалах дела.

После осмотра видеозаписей, допросов свидетелей, сторона защиты просила производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Суд, исследовав все материалы дела, назначил Ильину штраф в размере 3 000 рублей», – сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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