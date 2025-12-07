Овечкин – 7-й в мире среди спортсменов по трендовости запросов в Google в 2025 году. Теренс Кроуфорд – 1-й, Макилрой – 2-й, Гилджес-Александер – 4-й, Пакьяо – 6-й, Флэгг – 8-й

Александр Овечкин вошел в топ-10 спортсменов по трендовости запросов в Google.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин вошел в топ-10 трендовых спортсменов этого года в мире по запросам в Google.

Отметим, что топы трендов строятся не столько на популярности спортсменов, сколько на всплесках интереса к информации о них.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд , бокс;

2. Рори Макилрой , гольф;

3. Шедур Сандерс , американский футбол;

4. Шэй Гилджес-Александер , баскетбол;

5. Джейлен Хертс , американский футбол;

6. Мэнни Пакьяо , бокс;

7. Александр Овечкин, хоккей;

8. Купер Флэгг , баскетбол;

9. Стефон Диггз , американский футбол;

10. Кэм Скаттебо, американский футбол.