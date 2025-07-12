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«Чикаго» продлил контракт с генеральным менеджером Райаном Поулсом до 2029 года

Генеральный менеджер «Чикаго Беарс» Райан Поулс подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до окончания сезона–2029. Таким образом, его контракт теперь совпадает по сроку с пятилетним соглашением главного тренера Бена Джонсона, заключенным ранее в этом году.

Одним из ключевых направлений в работе тандема Поулса и Джонсона станет развитие квотербека Кейлеба Уильямса, выбранного под первым общим номером на драфте–2024. Право на этот пик Поулс получил в результате обмена с «Каролиной», который также привел в команду ресивера Ди Джея Мура.

В это межсезонье Поулс усилил линию нападения, подписав Джо Туни, Джону Джексона и Дрю Дэлмена.

До назначения в «Беарс» в 2022 году Поулс работал в структуре «Канзас-Сити Чифс». Его первым тренером в «Чикаго» стал Мэтт Иберфлус, уволенный после поражения от «Детройт Лайонс» на День благодарения.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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