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ЮФЛ. 9-я неделя. «Сан-Антонио» сыграет с «Сент-Луисом», «Мемфис» против «Арлингтона» и другие матчи

24-25 мая в ЮФЛ пройдут матчи девятой недели.

ЮФЛ (United Football League)

Сезон-2025

Девятая неделя

24 мая, суббота

Сан-Антонио Брамас – Сент-Луис Баттлхокс – 3.00

Мемфис Шоубоатс – Арлингтон Ренегейдс – 19.00

Бирмингем Стеллионс – Мичиган Пэнтерс – 22.00

25 мая, воскресенье

Хьюстон Рафнекс – Вашингтон Дефендерс – 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
ЮФЛ
Сент-Луис Баттлхокс
Вашингтон Дефендерс
logoХьюстон
Сан-Антонио Брамас
Арлингтон Ренегейдс
Мичиган Пэнтерс
Бирмингем Стеллионс
Мемфис Шоубоатс
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