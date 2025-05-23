ЮФЛ. 9-я неделя. «Сан-Антонио» сыграет с «Сент-Луисом», «Мемфис» против «Арлингтона» и другие матчи
24-25 мая в ЮФЛ пройдут матчи девятой недели.
ЮФЛ (United Football League)
Сезон-2025
Девятая неделя
24 мая, суббота
Сан-Антонио Брамас – Сент-Луис Баттлхокс – 3.00
Мемфис Шоубоатс – Арлингтон Ренегейдс – 19.00
Бирмингем Стеллионс – Мичиган Пэнтерс – 22.00
25 мая, воскресенье
Хьюстон Рафнекс – Вашингтон Дефендерс – 23.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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