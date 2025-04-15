Вице-президент США Вэнс сломал кубок чемпионата по американскому футболу среди колледжей
Вице-президент США Вэнс сломал кубок чемпионата по американскому футболу.
14 апреля президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме команду Buckeyes из Университета штата Огайо после их победы в национальном чемпионате по американскому футболу среди колледжей.
Во время торжественной церемонии Джей Ди Вэнс попытался поднять трофей весом 16 кг. В результате от кубка отделилось основание и упало на пол. После этого Вэнс держал кубок отдельно от основания.
Позднее Вэнс, который является выпускником Университета штата Огайо, пошутил о произошедшем в соцсети X:
«Я не хотел, чтобы кто-то после штата Огайо получил кубок, поэтому я решил его сломать», — написал он.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ABC News
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