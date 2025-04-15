Фото
25

Вице-президент США Вэнс сломал кубок чемпионата по американскому футболу среди колледжей

Вице-президент США Вэнс сломал кубок чемпионата по американскому футболу.

14 апреля президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме команду Buckeyes из Университета штата Огайо после их победы в национальном чемпионате по американскому футболу среди колледжей. 

Во время торжественной церемонии Джей Ди Вэнс попытался поднять трофей весом 16 кг. В результате от кубка отделилось основание и упало на пол. После этого Вэнс держал кубок отдельно от основания. 

Позднее Вэнс, который является выпускником Университета штата Огайо, пошутил о произошедшем в соцсети X: 

«Я не хотел, чтобы кто-то после штата Огайо получил кубок, поэтому я решил его сломать», — написал он.

ФОТО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ABC News
logoДональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава UFC Дана Уайт попросил Трампа посодействовать в освобождении Ксении Карелиной. Она невеста боксера Криса ван Гердена
3911 апреля, 08:57
Анзор Кавазашвили: «Почему бы не сделать матч между сборными России и легионеров ко Дню Победы. Чем искать соперников сомнительного уровня, лучше такая подготовка к возвращению»
269 апреля, 17:26
Депутат Журова об Овечкине: «Трамп отражает мнение американцев: Александр – великий для Америки и мира. Слова Трампа сподвигнут ИИХФ допустить сборную России на Олимпиаду, думаю»
309 апреля, 16:57
Главные новости
ЮФЛ. 3-я неделя. «Бирмингем» сыграл с «Арлингтоном», «Сент-Луис» встретился с «Вашингтоном», другие результаты
вчера, 06:12Live
Защитник Джейлен Питри продлил контракт с «Хьюстоном» на $39 млн
12 апреля, 15:56
Квотербек Дрю Лок подписал контракт с «Сиэтлом»
12 апреля, 13:52
Джо Флакко подписал контракт с «Кливлендом» на $4 млн
12 апреля, 11:48
Патрик Питерсон завершит карьеру в статусе игрока «Аризоны»
12 апреля, 09:41
Дерек Карр может пропустить старт сезона-2025 из-за травмы плеча
12 апреля, 07:38
Винатьери, Эдельман и Мэнкинс попали в число финалистов на включение в Зал славы «Пэтриотс»
11 апреля, 16:24
Аллен Лазард согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Джетс»
11 апреля, 12:18
Доход НФЛ превысил $23 млрд по итогам последнего финансового года
111 апреля, 10:14
«Колтс» отчислили кикера Мэтта Гэя спустя два года после подписания крупного контракта
11 апреля, 08:11
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01
Задержаны подозреваемые в ограблении домов Патрика Махоумса, Трэвиса Келси и Джо Бурроу
21 февраля, 15:40
Центру «Филадельфии» Кэму Джургенсу провели операцию на спине после Супербоула
21 февраля, 11:32
«Нью-Орлеан» назначил Дага Нассмайера координатором нападения
21 февраля, 08:19
Гард «Далласа» Зак Мартин завершил карьеру
21 февраля, 06:14