Три клуба претендуют на Аарона Роджерса, «Джайентс» предложили самый крупный контракт (The Athletic)

Прошли сутки с момента выхода Аарона Роджерса на рынок свободных агентов, но он пока не определился с командой на сезон-2025. По информации The Athletic, «Нью-Йорк Джайентс» сделали квотербеку самое выгодное финансовое предложение.

Как сообщает Дианна Руссини в подкасте Scoop City, представители Роджерса обсудили возможные контракты с «Джайентс» и «Питтсбургом». Ожидается, что игрок примет решение в ближайшее время. Источники внутри его окружения утверждают, что выбор уже сделан в пользу «Стилерс», но в самом клубе не подтверждают эту информацию.

При этом «Джайентс» готовы заплатить больше остальных, но не спешат с подписанием, так как рассматривают возможность выбора квотербека на драфте.

«Миннесота» также изучает возможность приглашения Роджерса, хотя ранее предполагалось, что команда сделает ставку на Джей Джея Маккарти, выбранного в первом раунде драфта-2024.

По данным Руссини, во всех трех клубах есть руководители, которые уверены, что 41-летний Роджерс способен играть на высоком уровне, несмотря на его неудачный двухлетний отрезок в «Джетс».