Дерек Карр останется в «Нью-Орлеане» после изменения условий контракта

«Нью-Орлеан Сейнтс» пересмотрели условия контракта квотербека Дерека Карра, что позволит ему остаться в команде в 2025 году, сообщает NewOrleans.Football.

По информации журналиста Ника Андерхилла, клуб конвертировал большую часть зарплаты Карра в подъемные, что освободит 30 млн долларов в платежной ведомости. При этом его полный доход в 2025 году составит 40 млн долларов, а сумма, учитываемая в потолке зарплат, снизится с 51,46 млн до скорректированного уровня (точная цифра не раскрывается).

Этот шаг был предпринят в рамках работы «Сейнтс» по укладыванию в лимит зарплат в 270,2 млн долларов перед началом нового сезона.

Карр подписал четырехлетний контракт на 150 млн долларов в 2023 году и с тех пор одержал 14 побед в 27 матчах в стартовом составе «Сейнтс». В прошлом сезоне он пропустил семь игр из-за двойного перелома левой руки.

За 10 лет в НФЛ Карр провел лишь один матч плей-офф.