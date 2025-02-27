Генменеджер «Сейнтс» подтвердил, что Дерек Карр останется в команде

Генеральный менеджер «Нью-Орлеана» Мики Лумис заявил, что клуб рассчитывает на Дерека Карра в сезоне-2025, несмотря на слухи о возможном расставании с квотербеком.

«Мы считаем, что у нас есть игрок, с которым можно побеждать», — сказал Лумис, слова которого приводит ESPN.

Разговоры о потенциальном уходе Карра возникли на фоне сложной ситуации «Сейнтс» с потолком зарплат. Клубу необходимо сократить расходы на $60 млн до 12 марта, а контракт Карра на $51,4 млн в 2025 году стал одной из главных тем для обсуждения.

Сам Карр, подписавший четырёхлетний контракт на $150 млн, ранее заявлял, что не намерен идти на понижение зарплаты. В то же время возможна реструктуризация сделки, что поможет снизить нагрузку на бюджет клуба.

В 2024 году Карр провёл 10 матчей, набрав 2145 ярдов, 15 тачдаунов и 5 перехватов, прежде чем перелом руки досрочно завершил его сезон. «Сейнтс» закончили год с результатом 5-12, и все победы пришлись на матчи, где Карр был стартовым квотербеком.