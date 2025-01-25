Защитник «Баффало» Тейлор Рэпп не сыграет в финале АФК
Стартовый сейфти «Баффало Биллс» Тейлор Рэпп не примет участия в матче с «Канзас-Сити Чифс» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Шон Макдермотт.
У Рэппа проблемы со спиной и бедром.
Пару сейфти Дамару Хэмлину составит новичок Коул Бишоп. 22-летний Бишоп в этом сезоне выходил в стартовом составе 4 раза.
Стартовый корнербек «Биллс» Кристиан Бенфорд пока не прошел протокол сотрясения мозга.
Финал Американской конференции «Канзас-Сити» — «Баффало» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 2:30 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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