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Защитник «Баффало» Тейлор Рэпп не сыграет в финале АФК

Стартовый сейфти «Баффало Биллс» Тейлор Рэпп не примет участия в матче с «Канзас-Сити Чифс» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Шон Макдермотт.

У Рэппа проблемы со спиной и бедром.

Пару сейфти Дамару Хэмлину составит новичок Коул Бишоп. 22-летний Бишоп в этом сезоне выходил в стартовом составе 4 раза.

Стартовый корнербек «Биллс» Кристиан Бенфорд пока не прошел протокол сотрясения мозга.

Финал Американской конференции «Канзас-Сити» — «Баффало» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник и начнется в 2:30 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
Тэйлор Рэпп
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