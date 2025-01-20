Сейкуон Баркли обновил рекорд «Филадельфии» по числу выносных ярдов за один матч плей-офф
Раннинбек «Филадельфия Иглс» Сейкуон Баркли в матче дивизионного раунда против «Лос-Анджелес Рэмс» набрал 205 ярдов на выносе.
Это рекордный показатель для матча плей-офф в истории клуба.
Также Баркли заработал два тачдауна и помог своей команде выйти в финал конференции, одержав победу в игре (28:22).
205 выносных ярдов за матч — пятый результат в истории плей-офф НФЛ. Больше зарабатывали Кит Линкольн (206 ярдов, 1963 год), Ламар Смит (209, 2000), Рахим Мостерт (220, 2019) и Эрик Дикерсон (248, 1985).
За весь сезон, включая плей-офф, Баркли набрал на данный момент 2,329 ярдов на выносе — это третий показатель в истории НФЛ. Лучше показатели были у экс-раннинбека «Денвер Бронкос» Террелла Дэвиса в сезонах 1997 и 1998 годов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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