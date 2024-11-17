Главный тренер «Джексонвилла» будет уволен в случае поражения от «Детройта» (NFL Network)

«Джексонвилл Джегуарс» отправят в отставку главного тренера Дага Педерсона, если команда проиграет сегодня «Детройт Лайонс». Об этом сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.

Также уволен может быть и генменеджер Трент Баалке.

В 12-м туре у «Джегуарс» запланирована неделя отдыха.

На позиции тренера квотербеков в «Джексонвилле» работает Майк Маккой, возглавлявший 10 лет назад «Сан-Диего Чарджерс». Он может стать исполняющим обязанности в случае отставки Педерсона.

«Детройт» считается фаворитом в 14 очков перед встречей с «Джегуарс».

Матч «Детройт» — «Джексонвилл» пройдет сегодня и начнется в 21:00 мск.