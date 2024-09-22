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Арч Мэннинг провел первый матч в стартовом составе «Техас Лонгхорнс». Команда победила со счетом 51:3

Квотербек Арч Мэннинг впервые провел игру в стартовом составе студенческой команды университета Техаса. «Лонгхорнс» одержали победу над командой университета Луизиана-Монро со счетом 51:3.

Арч — племянник бывших квотербеков НФЛ Пейтона и Илая Мэннингов. В первом сезоне он воспользовался правом освобождения (redshirt) и только тренировался с командой, проведя минимум игрового времени на поле. С этого сезона он полноценный дублер квотербека Куинна Юэрса.

В прошлом матче «Техаса» Юэрс получил травму, что привело к дебюту Мэннинга в стартовом составе.

За матч Мэннинг реализовал 15 из 29 передач на 258 ярдов с 2 тачдаунами при 2 перехватах.

«Оценю свою игру на три с плюсом, но победа есть победа», — сказал квотербек после матча.

Перед этим матчем «Техас» занимал первое место в списке сильнейших студенческих команд по версии AP.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНСАА
logoуниверситет Техаса
logoАрч Мэннинг
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