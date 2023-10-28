Ресивер «Чифс» бессрочно отстранен от матчей и тренировок из-за обвинений в домашнем насилии

Теги НФЛ Канзас-Сити дисквалификации происшествия Джастин Росс Американский футбол

Принимающий «Канзас-Сити Чифс» Джастин Росс включен в особый список комиссионера НФЛ. Находясь в нем, игрок не может принимать участия в матчах или тренировках.

На этой неделе Росс был арестован и обвинен в домашнем насилии, а также причинении ущерба на сумму до тысячи долларов.

На предварительном слушании в суде футболист «Чифс» отказался признавать свою вину по всем обвинениям.

Главный тренер «Канзас-Сити» Энди Рид сказал, что не знает, вернется ли футболист на поле в нынешнем сезоне.

За первые 7 матчей регулярного сезона Росс совершил 3 передач на 34 ярда.

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