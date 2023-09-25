«Майами» в матче с «Денвером» установил клубный рекорд по числу набранных очков

«Майами Долфинс» победили «Денвер Бронкос» в матче 3-го тура регулярного сезона НФЛ со счетом 70–20.

Это клубный рекорд по числу набранных очков за один матч, а также максимум очков в матче НФЛ с 1966 года, когда «Вашингтон Редскинс» набрали 72 очка в игре с «Нью-Йорк Джайентс».

«Долфинс» стали второй командой в истории НФЛ, которой удалось набрать 700 суммарных ярдов в нападении. Первыми были «Рэмс» в 1951 году.

«Майами» также стал первой командой, которой удалось набрать 5 пасовых и 5 выносных тачдаунов за одну игру.

За первые три игры сезона–2023 «Долфинс» набрали 130 очков. За тот же стартовый отрезок больше было только у «Даллас Каубойс» в 1968 году — 132 очка.