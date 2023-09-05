«Пэтриотс» поместили стартового тэкла в резерв для травмированных

Теги Нью-Ингленд НФЛ травмы Райли Рифф Американский футбол

«Нью-Ингленд Пэтриотс» добавили линейного нападения Райли Риффа в резерв для травмированных.

Рифф получил травму колена в последней игре предсезонки. Теперь он пропустит минимум 4 матча.

Предполагалось, что Рифф будет выступать на позиции правого тэкла в стартовом составе команды.

На старте сезона Риффа должен заменить Кэлвин Андерсон, Тайрон Уитли или Ведериэн Лоу.

Первый матч сезона «Пэтриотс» проведут против «Филадельфия Иглс» в воскресенье. Начало матча — в 23:25 мск.

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