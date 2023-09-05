«Пэтриотс» поместили стартового тэкла в резерв для травмированных
«Нью-Ингленд Пэтриотс» добавили линейного нападения Райли Риффа в резерв для травмированных.
Рифф получил травму колена в последней игре предсезонки. Теперь он пропустит минимум 4 матча.
Предполагалось, что Рифф будет выступать на позиции правого тэкла в стартовом составе команды.
На старте сезона Риффа должен заменить Кэлвин Андерсон, Тайрон Уитли или Ведериэн Лоу.
Первый матч сезона «Пэтриотс» проведут против «Филадельфия Иглс» в воскресенье. Начало матча — в 23:25 мск.
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