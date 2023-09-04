Букмекеры определили главных фаворитов в борьбе за Супербоул

У участников предыдущего Супербоула по мнению букмекеров наилучшие шансы вновь туда попасть.

Коэффициент на победу в Супербоуле у действующих чемпионов «Канзас-Сити Чифс» составляет 7.00. На победу уступивших им «Филадельфия Иглс» — 8.50.

Отметим, что последний раз в НФЛ защита титула удалась «Нью-Ингленд Пэтриотс» в сезоне–2004. Им же последним удавалось вернуться в финальный матч после поражения — в сезоне–2018.

В топ-10 претендентов также входят «Сан-Франциско Фотинайнерс» (10.00), «Баффало Биллс» (10.00), «Цинциннати Бенгалс» (11.00), «Даллас Каубойс» (16.00), «Нью-Йорк Джетс» (17.00), «Балтимор Рейвенс» (19.00), «Детройт Лайонс» (23.00) и «Лос-Анджелес Чарджерс» (23.00).

Наименьшие шансы на чемпионство у «Аризона Кардиналс» и «Хьюстон Тексанс» — коэффициент на эти команды равен 201.00.