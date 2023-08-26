4 человека ранены в результате стрельбы на матче школьных команд по американскому футболу в США

4 человека ранены в результате стрельбы на матче по американскому футболу в США.

Как сообщает Fox 25, инцидент произошел во время игры между школьными командами «Дель‑Сити Иглс» и «Чокто Йеллоу Джэкетс».

Подозреваемый скрылся с места преступления. Полиция разыскивает темнокожего мужчину в серой толстовке с капюшоном.

News 9 отмечает, что одной из пострадавших стала 15-летняя девушка, получившая ранение в бедро. Еще один подросток был доставлен в медицинский центр для оказания помощи.

При этом полиция задержала трех человек, но не заявила об их непосредственной причастности к стрельбе.