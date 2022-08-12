Том Брэди покинул расположение «Тампы» по личным причинам

Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди покинул расположение команды, сославшись на личные обстоятельства. Тренер команды Тодд Боулз сказал, что отъезд Брэди обсуждался заблаговременно и что квотербек должен вернуться в расположение команды после предсезонной игры с «Теннесси Тайтенс» 20 августа.

Боулз заявил: «Мы обсуждали это до старта тренировочного лагеря и распределили время заранее. Брэди хотел наладить взаимодействие с парнями и пройти двухнедельный тренировочный лагерь, зная, что не будет играть в первых двух играх предсезонки».

На вопрос, связан ли отъезд Брэди с его здоровьем, Боулз ответил: «Причины личные – это все, что я могу сказать». Также тренер «Бакканирс» добавил, что высока вероятность, что Брэди будет в стартовом составе в первом матче сезона-2022 против «Даллас Каубойс».