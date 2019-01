Трамп в Белом доме угостил фастфудом чемпионов студенческой лиги по американскому футболу

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме футболистов «Клемсона», победивших «Алабаму» (44:16) в чемпионском матче Национальной Футбольной Студенческой Ассоциации.

Встреча состоялась в условиях так называемого «шатдауна», чем обусловлен выбор меню – спортсменов угощали фастфудом.

Около четверти федеральных учреждений США не работают уже 24 дня (рекорд в истории страны) из-за конфликта Трампа с Конгрессом, большинство в котором составляют демократы. В связи с этим часть персонала Белого дома ушла в неоплачиваемый отпуск.

Трамп заказал 300 гамбургеров, пиццу, картофель фри в ресторанах быстрого питания – McDonald’s, Wendy’s, Burger King – и заплатил за все сам.

«Думаю, это будет их любимая еда. У нас тут очень большие ребята, которые любят поесть. Так что мы повеселимся. Это наша любимая еда», – сказал Трамп.

Here’s a video I shot of President Trump showing off his 300 hamburgers. pic.twitter.com/P06S6I5w07

Here’s another video I shot of the White House fast food spread that includes the Domino’s pic.twitter.com/8xPj1Q6duF