«Ф-1» не пускает пафосную американскую команду – не только из-за денег. Она и правда не добавит ценности

Аудиторию из США уже и так захватили.

А вы заметили, как затягивается одна из главных и самых спорных тем «Формулы-1» этого года? Прошел уже целый месяц с момента принятия Международной автомобильной федерации (ФИА) заявки на вступление 11-й команды – тендер выиграла американский альянс «Андретти-Кадиллак». Тема ушла прямо в кабинеты управляющих самой «Ф-1», минул Гран-при США (отличное место для объявления новостей о местной команде), близится Гран-при Вегаса (еще одно такое место), но… Молчание.

«Андретти» же постоянно повторял о желании вступить в «Ф-1» как можно быстрее и выйти на старт в 2025-м – но уже очевидно, что они не успеют.

Почему процесс так затягивается? И серия, и остальные команды сопротивляются: идет много разговоров о формальном отсутствии двигателей у «Андретти» (это правда: «Кадиллак» пока не вступил в число мотористов, а опцион на сотрудничество с «Альпин» давно истек), на снижение стоимости команд в случае расширения стартовой решетки, о падении призовых – и требования компенсационного взноса в 600 миллионов долларов вместо 200 миллионов из нынешнего Договора согласия…

В общем, «деньги правят миром», как убеждает всех босс действующих чемпионов из «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Но правда ли призовые так сильно снизятся при добавлении 11-й команды?

Призовые для 11 команд изменят распределение меньше, чем кажется – всего на пару миллионов

В 2022-м «Ф-1» заработала $2,57 млрд. По Договору согласия на призовые идет 45% – или $1,157 млрд. Правда, еще есть оговорки:

– выплата «Феррари» за историчность – точная сумма неизвестна, но инсайдеры предполагают около 5% фонда до разделения.

– бонусы за один титул и за многократные титулы, а также за финиши в топ-3 общего зачета в последние 10 лет.

Суммарно на все премиальные по командам распределится около 150 млн, так что на примере 1 млрд призовых будет удобно рассмотреть, как же разделяют остаток между командами – от чемпиона к аутсайдерам.

Для 10 команд без бонусов одно лишь распределение выглядит так:

А при добавлении 11-й команды доли меняются не слишком радикально: у аутсайдеров падают выплаты на 3 млн, а чемпион лишится 7 млн при том же призовом фонде.

И здесь заметен главный страх каждого из нынешней «десятки» – свалиться на 11-е и получить всего около 50 млн вместо 70-80 млн. Если небольшие потери можно пережить, то такая брешь уже здорово подпортит финансовое положение организации.

Однако насколько это фатально в принципе? Нынешний взнос для вступления в 200 млн разделяется на 20 млн для каждой команды и покрывает 3 года падения выплат чемпиону и 7 лет падения выплат для аутсайдера. В случае повышения взноса до 600 млн чемпиону компенсируется уже 9 лет снижения, а аутсайдеру – 20 лет. И фактически выплата в 60 млн «страхует» всех середняков на ближайшие несколько лет от финансового удара при падении с условного 7-го места Кубка конструкторов на 11-е – вполне реальная картина для нынешнего розыгрыша, например, с огромной плотностью результатов подвала:

20 млн страхует только две низшие команды – для остальных риск слишком велик.

Важнее всего – не допустить снижение доходов «Ф-1» и повысить их. Новый участник обязан помочь – или он не нужен

Тем не менее, все описанное верно для неизменных доходов «Формулы-1» или даже их снижения. Если же призовой фонд вслед за общей выручкой будет расти на 8-10 процентов в год, то команды быстро компенсируют разницу.

Оттуда и разговоры о том, что новый участник должен что-то приносить – либо в смысле повышения конкуренции для улучшения шоу и привлечения зрителей через спортивное зрелище, либо собственную фанбазу одним своим именем.

А какова же позиция босса «Андретти» бывшего пилота «Ф-1» Майкла Андретти?

«Думаю, увеличение количества машин пойдет лишь на пользу. Да, речь о куске «пирога», призовых и так далее, но мы полагаем, что привнесем больше, чем заберем

Посмотрите на поддержку со стороны фанатов, на все проведенные опросы, мы только умножим доходы «Ф-1», а не уменьшим их.

Мы можем помочь повысить популярность «Ф-1» в США по сравнению с сегодняшним днем. Есть много компаний, которые до сих пор не пришли в серию и которые уже связались с нами. Они вполне заинтересованы в том, чтобы прийти в «Ф-1», как только мы получим одобрение. Так что я не согласен [с тем, что мы навредим чемпионату с финансовой точки зрения]», – сказал Андретти.

Но насколько это правда?

Компании, о которых идет речь, явно придут поддержать именно «Андретти», а не всю «Формулу-1» – иначе зачем привязываться к приходу конкретной команды? «Кадиллак», например, уже отмел любые идеи участия в Гран-при с кем-то кроме «Андретти» – то есть сама серия не получит дополнительную выручку от одного лишь расширения на нового участника. Следовательно, автоматически не вырастет и призовой фонд – а новая команда еще и может забрать часть спонсоров у действующих.

Может, вслед за «Андертти» действительно придет большая фанатская база? Казалось бы, это вероятно: команда работает на американском рынке много лет, а «Ф-1» мечтает надолго закрепиться в США и поглотить там как можно больше потенциальных зрителей – причем не только любителей гонок, но и зрителей красочных шоу вроде сериалов на Netflix и концертов в Вегасе.

И как здесь на самом деле поможет «Андретти»? Ведь их конгломерат – явно не флагман автоспорта США: команда стабильно участвует только в «Индикаре» – третьей по популярности серии Нового Света. По рейтингам он проигрывает NASCAR и примерно соответствует «Ф-1» (1,4 млн в среднем против 1,3 млн, хотя Гран-при в основном пролетают мимо прайм-тайм). В инстаграме и твиттере – по 150 тысяч подписчиков: у того же «Хааса», который «не настоящая американская команда», 1,6-2,7 млн. Да, соцсети в этом смысле – не самый однозначный индикатор интереса, но он отлично демонстрирует, сколько американцев интересуется именно «Андретти» на постоянной основе. В основном это хардкорные фанаты автоспорта, которые либо и так уже смотрят «Ф-1», либо серия не слишком-то заинтересована в огромных усилиях для их привлечения – чемпионат интересует более широкая и ранее неохваченная аудитория, и до нее пытаются добраться через сериалы на Netflix и шоу в Вегасе. Вероятность их знакомства с «Андретти» примерно такая же – известность команды могла вырасти только за последний год, пока американцы упорно и очень громко стучались в двери «Ф-1» с морем интервью и заявлений во всех медиа (вроде заявлений о закладке новой базы «больше, чем у «Феррари»).

В остальном же «Андретти» даже внутри «Индикара» – не самое громкое имя: не сравнить с тем же «Пенске» или «Чип Гэнэсси». Только третья – это как если бы «Уильямс» попытался бы вступить конструктором на «Ле-Ман». Параллель точна еще и тем, что «Андретти» никогда не разрабатывала шасси – у них просто нет таких компетенций.

Вот заявка от «Пенске» или громадного автопроизводителя США взбодрила бы «Ф-1» намного сильнее – именно потому серия в эйфории от альянса «Форда» и «Ред Булл».

И здесь у «Андретти» появился-таки козырь – сделка с «Кадиллаком». Участие «Дженерал Моторз» – единственное, что нового действительно может привнести американская заявка и в смысле потен. Чемпионат так хочет сохранить этот импульс, что даже предлагает «Кадиллаку» рассмотреть другие опции сотрудничества с кем-то другим.

Если 11-я команда – нынешняя «Андретти», то она не требуется «Ф-1»

Команды и сама «Ф-1» не против «Андретти» как такового, просто не на условиях размытия призовых и риска потери спонсоров. Всех бы устроила покупка одного из коллективов и ребрендинга в «Андретти-Кадиллак», однако босс американцев отвечает в стиле «никто не продает», что на самом деле значит «все выставляют такие цены, что мы не хотим их платить». Ведь «Ауди» же как-то запартнерился с «Заубером» с выкупом доли, пул инвесторов купил часть «Альпин», а о возможном ребрендинге или продаже «Альфа Таури» ходят слухи вообще весь год.

Посмотрите на ситуацию глазами команд и самой «Ф-1»: расширение пелотона гарантирует только падение призовых с небольшой страховкой от финансового провала – и больше ничего. Остальное – только рассуждения, «если» и «может быть».

При том даже в привлечении американской аудитории «Андретти» как символ американского автоспорта в «Ф-1» уже не так и нужен: суперуспешный сезон 2021-го вместе с Drive To Survive и бумом развлечений и так заполняют каждый Гран-при в США до уровня «400+ тысяч человек». Серии уже предлагали телеконтракт на 100 млн за год показа гонок на Amazon – и «Ф-1» пока выбрала более осторожный вариант до конца 2025-го за меньшую сумму. Масштабная кампания по вложению $835 млн в Гран-при Вегаса идет и без участия «Андретти». Серия не собирается превращаться в чисто американскую, потому прямо сейчас им не требуется нажимать еще больше – нынешняя монетизация аудитории и так уже потрясает. Не требуется рисковать всем только ради 11-й команды.

Другие подававшие заявки (азиатский проект LKY SUNZ, например) после отказа резюмировали: нынешние требования – очень высокие, по ним и «Хаас» бы сейчас не пустили. Но «Хаас» приходил в «Ф-1» еще в 2015-м, и тогда конкурентов и других желающих не было. Если бы «Андретти» решила прийти тогда – их бы тоже приняли с огромной радостью. Но тогда серия страдала от финансовой нестабильности.

Теперь же она прошла десятилетие перестройки и расширения бизнеса и совершила прорыв. Только тогда и появились желающие присоединиться – но добавят ли они что-то, чего в чемпионате нет уже сейчас?

Дело не только в одних лишь деньгах. Просто они в данном случае – мера эффекта от новой команды. На данный момент он именно такой – в лучшем случае потенциально нейтральный.

Фото: Walter G Arce Sr Grindstone Medi/Global Look Press; Gettyimages.ru/Peter Fox, Sean Gardner