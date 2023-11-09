General Motors не вступит в «Ф-1» без «Андретти»

Теги Формула-1 Андретти Автоспорт Кадиллак Авто

В General Motors сообщили, что не намерены разрывать отношения с «Андретти» ради участия в «Формуле-1».

Американская команда планирует выступать в «Ф-1» с моторами General Motors / «Кадиллака».

Ранее появлялась информация о том, что чемпионат якобы предложил производителю стать партнером другой команды.

Президент General Motors Марк Ройс заверил, что концерн сохранит лояльность «Андретти».

«GM сохраняет приверженность партнерству с «Андретти» в рамках участия в «Ф-1». Сотрудничество между «Андретти» и «Кадиллаком» сводит воедино две уникальные сущности, созданные ради гонок, обладающие богатым наследием в мировом автоспорте», – сообщил менеджер.

«Формула-1» предложила General Motors сотрудничество с одной из команд-участниц чемпионата вместо «Андретти» (AP)

Майкл Андретти: «Команды «Ф-1» считают «Андретти» кучкой деревенщин»

1 комментарий

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!Сержант!
Ну и молодцы, если так и сделают. Уважаю такой подход.
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