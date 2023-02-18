Вратарь «Бостона» играет на уровне пикового Гашека. И это в самый результативный сезон за 30 лет!

Даже лучше Шестеркина и Василевского.

Этот сезон НХЛ дарит много событий исторической величины. Александр Овечкин обошел самого Горди Хоу и продолжает гонку за главным снайперским рекордом. Коннор Макдэвид напоминает о временах Уэйна Гретцки и Марио Лемье, нацелившись на 150 очков за сезон.

И в воротах «Бостона» происходит нечто сопоставимого масштаба: Линус Улльмарк отбивает 93,7% бросков – это намного лучше второго места в лиге (у Филипа Густавссона из «Миннесоты» – 92,6%), и это уровень лучшего сезона Доминика Гашека!

Причем достижение Доминатора пришлось на «эру мертвой шайбы», а Улльмарк так играет в сезон, бьющий рекорды результативности. Больше, чем сейчас, забивали аж три десятка лет назад.

«Его надежность кажется нереальной, – восхищался тренер «Брюинс» Джим Монтгомери после победы над «Питтсбургом» в Зимней классике (2:1). – Если бы не он, мы бы проигрывали 0:3 уже после двух периодов. И вряд ли бы вернулись в игру в этом случае. А он дал нам возможность победить».

И он говорит такое почти каждый вечер.

«Во втором периоде три сэйва были просто нереальными, – это уже после трудного матча с «Нью-Джерси». – Я со скамейки шайбу даже почти не видел, а он сумел ее отразить».

Причем в среднем вратари НХЛ соответствуют тренду на результативность и отражают меньше бросков, чем когда-либо за последние десять лет.

А Линус Улльмарк при этом ставит вратарский рекорд десятилетия.

«Можно привести веские доводы в пользу того, что Линус Улльмарк сейчас играет лучше, чем почти любой игрок в НХЛ, – считает Ник Госс, NBC Sports. – Вратарь «Бостон Брюинс» проводит феноменальный сезон».

«Порой Линус стоит на голове, – соглашается Давид Пастрняк, лучший бомбардир «мишек» и кандидат на «Харт трофи». – Он играет невероятно, и его игра просто завораживает».

Его взлет выглядит грандиозно и совершенно необъяснимо.

«Он не делает ярких сэйвов, – пишет Флуто Шиндзава из The Athletic. – Вовсе не бесконечная череда головокружительных трюков сделала Улльмарка лучшим в своем деле. Он играет так, что это кажется чем-то обыденным – просто шайба попадает в него, и он сам при необходимости смахнет какую-нибудь мелочь».

Но до этого сезона цифры Улльмарка рассказывали историю среднего вратаря. Его средний процент отраженных бросков по карьере – 91,7; ранее он никогда не входил даже в десятку лучших в чемпионате. Конечно, 91,7% – это тоже хорошо, это цифры серьезного крепкого кипера уровня НХЛ. Но все-таки не того, кто на голову возвышается над всеми остальными. И если в начале карьеры среднюю статистику объясняли слабостью клуба (он играл за «Баффало»), то в прошлом году он уже был в воротах постоянного участника плей-офф «Бостона» – и показал ровно свои среднекарьерные 91,7%.

Поначалу даже казалось, что Улльмарк ничем не лучше своего молодого сменщика Джереми Сваймена, и летом много говорили о его обмене.

«В начале сезона фанаты смотрели в будущее «Бостона», – пишет Майк Салливан для Black-n-Gold Hockey. – Грустили о не самом перспективном наборе проспектов, стареющем ядре команды ​​​​и о быстро закрывающемся окне Кубка Стэнли. Некоторые говорили, что оно уже закрыто.

Многие думали, что команде пора уходить в перестройку, и указывали пальцем на вратарский тандем. Они говорили: «Давайте отправим Джереми Сваймена или Линуса Улльмарка в другой клуб, чтобы взамен нам дали несколько талантливых юниоров».

И учитывая адские проблемы с потолком зарплат, о Линусе Улльмарке в этой связи говорили чаще: его кэпхит 5,0 млн против 0,925 у Сваймена – что может быть проще, чем избавиться от него? Когда Робин Ленер объявил, что будет отсутствовать в течение года, многие ухватились за возможность отправить Линуса в Вегас – Джереми Сваймен был готов стать стартером, получая при этом зарплату новичка.

И разве мы не рады сейчас, что этого не произошло?».

Линус Улльмарк не раскрывает секретов, когда его спрашивают, как он смог добиться такого впечатляющего прогресса: «Я думаю, что это просто маленькие кусочки здесь и там, которые встают на свои места. Я просто чувствую себя немного комфортнее с парнями. Не так много новых вещей, не так много нового персонала. Мне не нужно знакомиться со всеми, не нужно знакомиться с системой, не нужно знакомиться с городом. Теперь, по сути, я просто живу и могу больше сосредоточиться на игре. И, конечно, это не шоу одного человека, много делает вся команда».

И, действительно, «Бостон» в этом году очень хорош. Какой бы из важнейших показателей мы ни взяли, «Брюинс» нигде не выпадают из десятки.

Хотя, возможно, Улльмарк немного и скромничает. Глядя на показатели игры в поле, мы бы сказали, что «мишки» уверенно проходят в плей-офф, возможно, даже борются за лидерство в дивизионе. Но мы не дали бы им первого места в лиге. Хотя они именно там, притом с большим отрывом.

«Есть много различий между «Брюинс» этого сезона и прошлого, – говорит Ник Госс. – Очевидно, огромный вклад тренера. Система Монтгомери раскрыла талант и потенциал многих игроков. В результате команда играет с высочайшей уверенностью.

Но главная причина успеха команды в этом сезоне – в воротах. Улльмарк и Сваймен хорошо играли и год назад, но скачок от хорошего вратаря к лучшему – это значительный рост. У «Брюинс» командный процент отраженных бросков – 92,9. На втором месте «Даллас» – и у него только 91,8. Это огромный разрыв».

И основную часть этого превосходства обеспечивает Улльмарк. И это видно не только по проценту отраженных бросков. Он меньше всех в лиге пропускает – 1,9 за игру; на втором месте все тот же Густавссон – 2,18; у Сваймена – 2,21.

Он с большим отрывом первый по продвинутой статистике.

Следующая таблица еще более впечатляет. Линус играет меньше своих конкурентов, поэтому смотрим, сколько голов сверх ожидаемого он предотвращает за единицу времени – и видим, что ближайшего конкурента он опережает в полтора раза. Почти каждые 60 минут он спасает свою команду от гола, который она должна была получить по игре.

У этого величия есть лишь одно пятнышко.

«Улльмарк мало играет, – пишет Джейсон Чен из The Hockey News. – «Брюинс» вернули Джереми Сваймена в ротацию после неважного начала сезона (в октябре-ноябре он играл в старте всего по 3 раза). С середины декабря они делят матчи 50 на 50. Отчасти это делают, чтобы оба вратаря оставались свежими. Но отчасти, может быть, так управляют нагрузками Улльмарка, который никогда в своей карьере не был явным первым номером.

В последние годы вратарей загружают меньше, но негласный минимум составляет около 50-55 стартов за сезон из 82 игр, чтобы рассматриваться для «Везины».

Глядя на статистику, можно сказать даже чуть точнее: Василевский и Шестеркин выиграли свои призы, проведя по 53 игры. Другие обладатели этого трофея играли больше.

У Линуса же сейчас всего 34 матча, а у «мишек» осталось 28. Если они продолжат выходить по очереди со Свайменом, то Улльмарк не наберет даже 50.

Но вроде бы никто не беспокоится по этому поводу.

«Это то, чем я занимаюсь, – говорит Линус, – останавливаю шайбы. До сих пор это работало, и я надеюсь, дальше будет оставаться так же. Я хочу влиять на своих одноклубников и на игру. Чтобы они знали, что, какие бы броски ни совершали оппоненты, я буду на месте. Я хочу показывать им это каждый вечер и каждую тренировку, – я тот, на кого они могут положиться».

И глядя на то, как велико его преимущество перед конкурентами по всем остальным показателям, сложно предположить, что у «Везины» в этом году может быть какой-то другой обладатель.

Фото: East News/AP Photo/Michael Dwyer; REUTERS/Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports