Наши фигуристы и тренеры заработали на отстранении. Как так?

Российские фигуристы проводят второй сезон без международных стартов. Упущенные титулы, обнулившийся рейтинг ISU, потеря практики на топ-турнирах – все это сказывается на общем настрое.

Федерация (ФФКР) проблему осознает и наполняет внутренний календарь турнирами. Всем международным стартам придумали аналоги, пристроены и взрослые спортсмены, и юниоры (для последних в декабре даже отдельно провели командный Кубок Первого канала). Но очевидно: сохранить мотивацию тренироваться и соревноваться в полную силу удалось не всем.

От смены флага спортсменов удерживают не только карантином (релиз дают только через два года после последнего старта за сборную), но и деньгами. В российский сезон пришли большие призовые – и вдруг оказалось, что кататься внутри страны даже выгоднее, чем ездить на международку.

Судите сами – сколько возможностей заработать теперь есть у наших фигуристов.

1. Новые турниры

Таких два: чемпионат по прыжкам и турнир по шоу-программам. Оба появились в прошлом сезоне как ответ ФФКР на бан.

Новые правила прыжкового турнира (пройдет в Петербурге через две недели) позволяют заработать победителю до 2,5 млн рублей. Теперь призовые выдают и за командный, и за личный зачеты, а еще отдельно премируют за успешное выполнение сложных элементов.

Призовые на шоу-турнире пока остались прежними: первые три места получат по 5, 3 и 1 миллиону рублей соответственно. В дополнение можно выиграть приз зрительских симпатий (миллион) и спецпризы от жюри (по 500 тысяч).

Отдельно стоит сказать о Спартакиаде, которая пройдет в Магнитогорске в феврале. По сути, это замена финалу Гран-при, который в текущем сезоне не проводится. Главная разница – в размере призовых, причем в невыгодную для спортсменов сторону.

Если в прошлом году золото финала Гран-при стоило 1 млн рублей (серебро – 750 тысяч, бронза – 500), то победа на Спартакиаде в денежном выражении гораздо скромнее. За первое место дадут 358 тысяч, за второе 179 и 107 за третье.

2. Призовые за общий зачет в конце сезона

Еще одно нововведение коснулось итогового результата за год. Нет, рейтинга фигуристов в России не появилось (а жаль, эту практику ISU было бы здорово перенести на наш сезон), зато монетизировали личный зачет. Федерация выделила под это внушительный бюджет – 34 миллиона рублей (5 млн, 2,5 млн и 1 млн рублей за три первые места в рейтинге) и разработала правила подсчета баллов.

Правда, итоги общего зачета пришлось подводить журналистам – официально лидеров сезона федерация не назвала.

У девушек предсказуемо первой стала Камила Валиева, у мужчин Петр Гуменник, в танцах Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, а у пар победителя вообще было два – Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов набрали одинаковое количество баллов. Как поступили в их случае с призовыми – неизвестно.

Кстати, в этом сезоне правила для подсчета баллов не обновили, поэтому пока непонятно, могут ли фигуристы рассчитывать на эти деньги.

3. Призовые на чемпионате России

Кажется, так было всегда, но нет: до прошлого года на чемпионате страны призовых не вручалось. Фигуристы бились за попадание в сборную на следующий сезон (это по-прежнему так), но главной мотивацией оставался отбор на чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпиаду.

Невозможность участия в международных стартах решили компенсировать финансово. Золото чемпионата России теперь стоит 2,5 млн рублей (самая серьезная сумма за один турнир в сезоне), серебро – 1,5 млн, бронза – 1 млн. Сохранят ли эти выплаты после возвращения на международку, пока неизвестно.

4. Призовые в серии Гран-при

На первый взгляд, новой эту статью дохода считать нельзя: нашим фигуристам российская серия Гран-при фактически заменила международную, и вместо выплат от ISU теперь призовые от ФФКР.

К тому же, суммы несопоставимы: победа на российском этапе Гран-при приносит 500 тысяч рублей, в то время как выигрыш на Skate America или Cup of China – 18 тысяч долларов. По нынешнему курсу это больше полутора миллиона рублей – разница в три раза (за второе и третье место расхождение в суммах еще критичнее).

Но есть нюанс. Весь призовой фонд отечественной серии делят между собой наши фигуристы. На международных этапах шансы на медали (а значит, и на призовые) в некоторых видах были бы сильно ниже.

Нагляднее всего сравнение в танцах.

В мировой серии Гран-при этого сезона могли бы участвовать только Александра Степанова/Иван Букин (по правилу «возвращенцев» – фигуристов, которые занимали высокое место на ЧМ до перерыва в выступлениях). Если бы России вернули домашний этап Гран-при (Кубок «Ростелекома»), мы могли бы заявить туда еще трех участников.

Степанова/Букин – пожалуй, единственные российские танцоры, которые могли бы претендовать на медали этапов международного Гран-при. При удачном раскладе они могли бы даже попасть в финал. Да, у Ивана с Александрой формально второй результат сезона в мире, но вряд ли стоит всерьез рассматривать оценки на внутренних российских стартах.

А вот второй номер сборной, прошлогодние чемпионы страны Елизавета Худайбердиева/Егор Базин при текущем уровне конкуренции в мировых танцах на медали рассчитывать не могли вовсе. А значит – и на призовые тоже.

В российской же серии у них две уверенные победы на этапах – и почти гарантированная медаль февральской Спартакиады.

У мужчин ситуация похожая. Попасть на пьедестал в сегодняшней мужской фигурке – задача со звездочкой, на российских же этапах медали смогли выиграть не только формальные лидеры сборной, но и новички вроде Владислава Дикиджи. Вторую оценку, которую ему щедро ставят российские арбитры, получить у судей ISU было бы невозможно.

Казалось бы, проблем с медалями не возникло бы ни у наших девушек, ни у парников. Но судьи успели забыть российских спортсменов, а иностранцы, наоборот, наработали кое-какую репутацию у судейского корпуса.

5. Финансовая компенсация от ОКР за отстранение

Эти деньги, правда, получат не все, а только участники Олимпиады в Пекине, которые «не имеют возможности поехать на следующие Игры» (цитата из решения Олимпийского комитета России). Выплата единовременная – если станет понятно, что ФФКР не примет участие в Играх-2026.

Олимпийским чемпионам заплатят по 500 тысяч рублей, серебряные и бронзовые призеры Пекина получат по 350 и 250 тысяч соответственно. Остальные члены олимпийской сборной могут рассчитывать на 150 тысяч.

Участникам летней Олимпиады в Токио деньги уже выплачивают – такую компенсацию от ОКР получили 127 спортсменов.

6. Выступления в ледовых шоу

Это самый неочевидный бонус – ведь в ледовых шоу действующие фигуристы в России выступали и до бана. Но в этом году сборники катались в шоу не только в новогодние и летние каникулы. Осенью, в самый разгар серии Гран-при, наших топовых фигуристов можно было увидеть в спектаклях всех ведущих игроков на этом рынке – от сказок Татьяны Навки до юбилейного шоу Ильи Авербуха.

Сложно представить такое в обычный сезон – с международными турнирами и отбором на главные старты.

Обеспокоена даже федерация – Антон Сихарулидзе настоятельно просит спортсменов сконцентрироваться на спортивном календаре.

«Сегодня это стало проблемой. До последнего времени федерация была очень демократичной по отношению к спортсменам, делающим запрос на участие в шоу. Фигуристы сами выбирали и сами шоу, и график своих выступлений.

Практика показала, что некоторые фигуристы злоупотребляют этим. Кто-то приехал в Челябинск, выступив за три-четыре дня до этого в шоу. Возможно, это совпадение, но никто из них не показал свои лучшие прокаты на главном старте сезона.

Хотел бы обратиться и к тренерам, и к фигуристам с просьбой разумно составлять графики выступлений в шоу».

Вот и выходит, что в денежном отношении российские фигуристы не просто не проиграли от отстранения, а наоборот – приобрели. Понятно, что медаль чемпионата мира не заменят никакие призовые – да и для спонсоров международный титул интереснее звания победителя Спартакиады.

Но в финансовом выражении «вакуумный» российский календарь фигуристам однозначно привлекательнее.

А что у тренеров?

Любопытно, что отстранение наших фигуристов выгодно и их тренерам.

По сложившейся в России практике спортсмены отдают штабу определенную долю от своих призовых. Обычно это 30% – именно эту цифру в блоге на Sports.ru назвала Елизавета Туктамышева (а до нее о том же говорила и Бетина Попова).

Можно вспомнить и рассказ Рафаэля Арутюняна – про то, как Петр Гуменник (которого тот консультировал) предлагал ему процент с призовых, заработанных в прошлом сезоне.

Кстати, на зимней Спартакиаде отдельно премировать собираются и тренеров – за золото выплатят 171 тысячу рублей, за серебро и бронзу – по 84 и 51 тысяч соответственно. Означает ли это, что фигуристы смогут оставить себе полную сумму призовых, пока не ясно.

Так что сложилась парадоксальная ситуация: российским тренерам теперь лучше иметь не одного топового спортсмена мирового масштаба, а несколько спортсменов, которым достаточно выдержать внутреннюю конкуренцию. Чем больше у тебя фигуристов – тем выше доход. И совсем не важно, какое место они заняли бы на главных мировых стартах.

Вот и выходит, что тому же Александру Жулину внутренние российские сезоны в финансовом отношении интереснее олимпийских. В его группе тренируются шесть взрослых пар, три из которых – в топ-5 чемпионата страны. На призовые с международных турниров из его дуэтов могли бы рассчитывать только Степанова/Букин, а сейчас для него прибылен каждый российский старт.

Казалось бы, от отстранения проиграла главный тренер российской фигурки – Этери Тутберидзе никогда не уезжала с международных стартов без побед.

Но в «Хрустальном» (вернее, уже на новом катке) сейчас временный дефицит лидеров: участие Камилы Валиевой на международке под вопросом, и стопроцентным вариантом кажется разве что Аделия Петросян. Она имеет все шансы добавить к свежему титулу чемпионки России и победу на прыжковом турнире, таким образом компенсировав потерю призовых ISU.

Наверное, и наши фигуристы, и тренеры согласились бы променять все свалившиеся на них призовые на участие в международных турнирах. Но переживать бан гораздо приятнее с финансовой подушкой. Главное, чтобы она не заменила российской фигурке голод больших титулов.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф, Павел Бедняков