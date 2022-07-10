Фигурка едет в Англию! Почему Гран-при отдают Шеффилду и зачем все это нужно британцам?

В ближайшие дни станет известно, каким странам достанутся два отмененных этапа Гран-при в новом сезоне:

• Россию лишили турнира из-за отстранения;

• а китайский этап снова перенесен из-за ковидных ограничений, по-прежнему действующих в стране. В прошлом году Cup of China экстренно отдали Италии, ISU больше не хочет такой нервотрепки – и планирует найти новых хозяев этапов заранее.

Неразбериха с календарем Гран-при мешает и распределению по этапам – уже середина июля, а фигуристы не знают, к какому турниру готовиться. Ожидается, что списки вывесят через неделю; но произойдет это не раньше, чем подтвердятся новые адреса серии.

Замену российскому этапу нашли быстро – и хоть официально ничего не объявлено, инсайдеры уверяют: наш этап уедет в Финляндию.

А вот с китайским этапом мучились дольше. Сначала поползли слухи, что турнир останется в Азии (не зря ведь ISU возглавил кореец Чжэ Ель Ким, которому приписывают семейные связи с Samsung), потом – что в отсутствие желающих его и вовсе отменят; но, судя по всему, шестой этап серии состоится... в Англии!

Почему Англия? Там вообще смотрят фигурное катание?

Кажется, сложно найти в Европе страну, более далекую от сегодняшнего фигурного катания, чем Великобритания. Последний раз англичане брали олимпийские медали в 1994-м – тогда в любительский спорт вернулись легендарные Джейн Торвилл и Кристофер Дин, за 10 лет до этого победившие в Сараево.

Торвилл/Дин – пожалуй, самая известная пара в истории танцев на льду – и неудивительно, что именно эта дисциплина для англичан в фигурном катании главная. По сути, танцы на льду для британцев и есть фигурное катание, за квадами тут не гонятся, а в парах за рекорды отвечает разве что Зоуи Джонс – и то возрастом, стартуя на соревнованиях в 42 года.

Приблизиться к достижениям Торвилл/Дина британским фигуристам пока не удалось, но, как ни странно, именно Шеффилд – довольно логичное место для этапа Гран-при. И вот почему.

1) У Шеффилда есть опыт проведения больших соревнований – в 2012-м там проходил чемпионат Европы. Проблем с заполняемостью на 10-тысячной арене не возникло – при том, что хозяева не претендовали на подиум (британские танцоры Пенни Кумс и Николас Бакланд заняли 6-е место).

Золото в Шеффилде, кстати, взяли Евгений Плющенко и Татьяна Волосожар с Максимом Траньковым, а вот в женской одиночке наши остались без наград.

2) Шеффилд – неофициальная столица британского фигурного катания. Город принял последние 12 (!) чемпионатов страны – и следующий состоится тут же в конце ноября, через две недели после этапа Гран-при.

Здесь же базируется недавно созданная Британская академия танцев на льду – рулят те самые Джейн Торвилл и Кристофер Дин. В соучредителях Академии (помимо национальной федерации) – Городской траст Шеффилда, организация, отвечающая за развитие спорта в городе. Поэтому в популяризации фигурного катания город заинтересован напрямую – это приведет на катки любителей, а именно по этому показателю потом отчитываться трасту. Чиновники признают, что им «нужен толчок в развитии Шеффилда как центра фигурного катания».

Кристофер Дин еще и востребованный постановщик программ топ-уровня, поэтому Шеффилд стал точкой притяжения для фигуристов со всего мира. Именно с постановкой Дина в 2018-м Алена Савченко и Бруно Массо выиграли Олимпиаду. В общем, если в Британии и проводить международный турнир – то только в Шеффилде.

3) Основную Utilita Arena Sheffield реконструировали после чемпионата Европы-2012 – обновив все, от крыши до сидений на трибунах. Но помимо нее в городе есть еще современная тренировочная база IceSheffield – c двумя катками, на которых пройдут официальные тренировки этапа Гран-при (именно на этой площадке и работают Торвилл с Дином).

Так что инфраструктура в городе готова, лететь из Лондона всего час. Шеффилд мечтает провести турнир такого уровня, а страна – вернуть утерянные позиции в фигурном катании.

4) У Британии снова появились фигуристы, которые всерьез претендуют на пьедестал этапа Гран-при. Танцевальная пара Лайла Фир/Льюис Гибсон заняла 6-е место на последнем ЧМ, тренируются они в монреальской Академии – главной школе чемпионов в танцах. После ухода нынешних лидеров именно о Фир/Гибсоне говорят как о реальных претендентах на медали следующего олимпийского цикла.

5) Но самое интересное, что популярность фигурного катания в Британии, похоже, не зависит от побед и обилия спортивных школ.

Телешоу Dancing on Ice (которое и вдохновило Первый канал и Илью Авербуха на запуск «Ледникового периода») анонсировало этой осенью старт 15-го (!) сезона. Россыпи чемпионов у англичан нет, но это совсем не мешает каналу ITV собирать неплохие телерейтинги. И вновь не обошлось без Торвилл/Дина: первые сезоны они выступали в роли тренеров, теперь пересели в судейские кресла (между прочим, в 2007-м судьей там была и наша Наталья Бестемьянова).

В этом году звездами шоу стали Марк Хэнретти (функционер из Британской федерации фигурного катания, тренер академии Торвилл/Дина и комментатор Eurosport) и паралимпийка Стефани Рейд, катавшаяся c протезом.

Стефани Рейд с партнером Энди Бьюкененом

В Северной Америке популярность фигурных телешоу идет на спад. Британия, наоборот, привлекает звезд, а оператором-постановщиком зовет знаменитого американца Джордана Коуэна, известного съемкой всех дуэтов монреальской академии и задавшего тренд на использование стадикама (камеры с эффектом присутствия) в российской фигурке.

Параллельно с ITV телеканал BBC выпускает сериал Freeze («Заморозка») – про закулисье национального олимпийского отбора. И британский телезритель с интересом следит за этими интригами – даже без звезд и медальных перспектив. А это значит, что Англия готова вернуться на карту мировой фигурки, – и этап в Шеффилде очень кстати.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Bob Martin, Jamie Squire