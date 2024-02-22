Чернявский критикует «Атлетико», Лукомский разбирает гол «Барсы». Главные моменты ЛЧ на этой неделе

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Лига чемпионов официально вышла из спячки. На прошлой неделе мы рассказывали о матчах первых пар 1/8 финала. На этой – о новых встречах: «Интер» с минимальным счетом обыграл «Атлетико» (1:1), дортмундская «Боруссия» и ПСВ не выявили победителя (1:1), «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью (1:1), а «Порту» в самом конце встречи обыграл «Арсенал» (1:0).

Вместе с видеохостингом RUTUBE эксперты Sports.ru разобрали самые интересные моменты ЛЧ на этой неделе.

Артем Денисов отмечает подыгрыш Фюллькруга и прессинг в голевой атаке «Дортмунда»

Решающая стадия эпизода – конечно, удачный удар Дониэлла Малена, который справедливо взял игру на себя и благодаря рикошету пробил очень неудобно для вратаря. Но гола не было бы без двух важных составляющих.

Первая – прессинг «Дортмунда». ПСВ прессинговал гораздо интенсивнее, «Дортмунд», вероятно, провел лишь один небольшой отрезок с очень высоким давлением, но он и закончился голом. Здесь Эмре Джан накрыл Малика Тилльмана и вернул мяч в высокой позиции.

Вторая – Фюллькруг в подыгрыше. По ходу сезона он удивительно прокачался в игре спиной к воротам. И раньше был полезен, но в текущей форме претендует на статус одного из лучших в мире в этом компоненте. Фюллькруг постоянно цепляется за вертикальные передачи, таким образом «Боруссия» продвигает мяч. Вот и здесь он мгновенно предложил себя и сделал уместную скидку Марселю Забитцеру, который продолжил атаку передачей на Малена.

Глеб Чернявский критикует оборону «Атлетико»

Забить после четкой стеночки с Лаутаро с линии вратарской без сопротивления – слишком легкая задача для Арнаутовича, он не ищет таких простых путей. Дождаться странного движа в обороне «Атлетико» и заковырять дурацкий гол из бильярда – конечно, да!

Непонятно, как Де Поль и Рейнилду не поделили мяч в центре поля и дали Лаутаро убежать один на один. Понятно, как ему не дал забить Облак (ну он же топчик). И все еще непонятно, как Арнаутович оказался в нужной точке и в такой сложной ситуации забил от защитника.

Кстати, возможно, катящийся Лино помешал Облаку: не будь за спиной бразильца, вратарь «Атлетико» ощущал бы себя свободнее и в теории мог дотянуться до мяча. Да-да, на первый взгляд кажется, что Облак его не видел, но вратарь в таких ситуациях здорово чувствует все вокруг себя на 360 градусов. И помощь от Лино его точно сковала.

Обязательно обратите внимание, как Де Поль и Рейнилду после гола разбирались, кто из них больше виноват в привозе. Такие милые!

А еще Чернявский удивился невезению (и везению) игрока «Порту»

Галено из «Порту» проводит уникальную ЛЧ: по итогам группы у него было 4+3 (место в общем топе), но все голы и ассисты случились в матчах с «Шахтером».

Мистика продолжилась и с «Арсеналом». Давайте посмотрим, как Галено умудрился за одну секунду дважды не забить из вратарской. Причем не сказать, что бразилец сделал что-то не так: в первом случае не повезло со штангой, во втором вообще было непросто поймать мяч в таком цейтноте.

В любом случае выглядит очень эффектно и можно пересматривать бесконечно. Особенно если помнить про проклятие – забить-то Галено может только «Шахтеру».

Вот только «Арсенал» и проклятия – это явно покруче Галено. Во-первых, странно, что команды на 90-й минуте при счете 0:0 вдруг побежали друг другу забивать и устроили футбол без центра поля. Во-вторых, «Арсенал» полетел забивать настолько судорожно, что позволил прервать контратаку еще на своей половине поля.

В-третьих, удивительно наблюдать за голом. Вокруг Галено никого, он спокойно подошел к нужной точке, подработал мяч, подготовил удар и крутанул мяч в дальний. Даже не в девятку – просто рабочий удар с тренировки, который вратарь уровня Райи должен не без труда, но брать.

Ну как Галено никто не помешал и как Райя все проспал?

Вадим Лукомский объяснил, как «Барселона» и Левандовски разобрали оборону «Наполи»

В голе «Барса» наконец реализовала преимущество, которое у них было весь матч. Соотношение в полузащите – 4-в-3. Когда «Барса» находила свободного игрока в чужой опорной, было опасно. На 59:43 четко видно, как три полузащитника «Наполи» приклеились к оппонентам по полузащите – Гюндогану, Френки, Кристенсену, а Педри свободен. Дальше объем этой свободы только рос. В отчаянной попытке потушить пожар на него выдвинулся Ррахмани – не успел и дыру в лини оставил. Педри как раз туда и отдал.

Андрей Васильев отмечает гол Осимхена в ворота «Барсы»

Спустя 15 минут после гола Роберта Левандовски в ворота «Наполи» очень похожий шанс получил Виктор Осимхен. Только защитники повели себя чуть иначе, нигерийца держал Иньиго Мартинес, но в единоборстве испанец упал, и форварду «Наполи» бить в итоге никто не мешал. Осимхен, конечно, воспользовался.

Виктор не играл за «Наполи» два месяца – с 23 декабря. Потом итальянский зимний перерывчик, подготовка в сборной, полный Кубок Африки. Главный форвард вернулся в состав неаполитанцев только сейчас. Забил на 75-й минуте – это был первый удар всей команды в створ, а на 77-й уже ушел отдыхать.

Фото: RUTUBE

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