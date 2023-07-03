42 комментария

Второй матч Захаряна за «Сосьедад». 5 быстрых мыслей
Обещаем не считать касания!
«Реал Сосьедад» одержал яркую победу над «Гранадой» (5:3). Арсен Захарян вышел на поле на 79-й минуте и отыграл почти 20 минут (с учетом компенсированного). Пока точно рано делать серьезные выводы, но несколько наблюдений по Захаряну и его новой команде все-таки есть.
«Сосьедад» сыграл с ложной девяткой. Еще одна потенциальная позиция Захаряна
В качестве стартовой схемы «Реал Сосьедад» использовал 4-3-3 без чистых нападающих, в роли ложной девятки стартовал Микель Ойарсабаль. Такой вариант с первых минут использовался впервые в этом сезоне (ранее были 13 минут против «Жироны» в похожей конфигурации). Результатом стал лучший атакующий перфоманс с пятью голами.
Косвенным бенефициаром успеха может стать Арсен Захарян. При такой формации есть сразу пять позиций, на которые он может претендовать:
Два матча Захаряна – две разные позиции
Против «Лас-Пальмаса» Арсен действовал в качестве левой восьмерки, теперь вышел на левый фланг полузащиты. Это подтверждает предположения о том, что Иманоль Альгуасиль видит Захаряна в качестве универсального атакующего футболиста – не приковывает его к одной конкретной зоне.
На данном этапе это означает игровое время со скамейки почти при любом течении матча. Вопрос – лишь в том, в какой роли. Когда нужно рисковать, то можно открыть центр поля, выпустив туда Арсена дополнительным созидателем. Когда счет устраивает, уместнее менять кого-то из атакующей тройки – универсальный Захарян может подменить любого.
Все это умножается на любовь Альгуасиля к заменам. В четырех стартовых встречах он сделал 19 замен из 20 возможных. Почти всегда использует весь доступный ресурс. Такие выходы – далеко не потолок Захаряна, но на старте и это хорошо, они точно будут регулярными – дальнейшее развитие зависит от качества игры Арсена.
Чтобы играть в старте, нужно прогрессировать в прессинге
«Сосьедад» – одна из самых прессингующих команд Ла Лиги. Но Захарян выходит на отрезки, когда интенсивность падает.
Так «Сосьедад» встречал соперника в первом тайме – схема 4-3-3 с узкой тройкой, которая начинает давление. Андер Барренечеа (его заменит Захарян) – часть этой тройки:
А вот в такой режим команда переключилась к моменту выхода Захаряна. Теперь лишь один нападающий в первой линии, а вингеры располагаются на уровне полузащитников:
В последние минуты прессинг почти всегда менее значим. Если «Сосьедад» проигрывает, то соперник отдает мяч и сидит у ворот. Если «Сосьедад» выигрывает, то они сами понижают ритм и больше играют на пространстве.
Захарян старается работать без мяча, но важно не только желание, но и понимание системы. Чтобы выходить в старте или пораньше на замену, нужно освоить принципы Альгуасиля в прессинге. Подробнее мы описывали их тут.
Главные плюсы и минусы Захаряна за 20 минут против «Гранады»
Коротко по плюсам и минусам Арсена в отведенные 20 минут.
Понравилось мышление и заряженность. Арсен не халтурил в обороне, а с мячом старался обострять и ускорять игру. Особенно запомнились два момента.
Пас в касание на Мохамеда-Али Чо – легкий офсайд, но заметил здорово:
Стеночка и обостряющая передача с Браисом Мендесом и разрезающий пас на Умара Садика – придумал классно, но не исполнил:
В минусы заносим нехватку взаимопонимания почти со всеми партнерами (логично) и технические огрехи. Самым ярким из них стала потеря перед третьим голом соперника – Арсен отпустил мяч на 5 метров в попытке обработать:
Конечно, он не виновник гола – дальше была цепочка событий и мощное исполнение от «Гранады», но, увы, подобных эпизодов было несколько.
Интрига на будущее – возможная связка с Тирни
Очень жаль, что Захарян разминулся с Кираном Тирни (шотландец ушел с поля на 69-й минуте). Между ними может возникнуть отличная химия. В теории их качества классно сочетаются.
Партнером Арсена по флангу был Айен Муньос – он не так хорошо поддерживает атаку вдоль всей бровки. Из-за этого Захарян слишком часто вынужден был оставаться в более широкой позиции – и меньше открывался в чужой опорной.
Тирни, наоборот, обожает закрывать всю ширину. Иронично, что с прямолинейным Андером Барренечей ему было не очень комфортно. Сочетание Захаряна (смещения в опорную) с Тирни (игра во всю бровку) решило бы сразу две проблемы. Возможно, у них будет хорошая связка, когда оба футболиста адаптируются.
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- Дата проведения
- 2 сентября, 15.00, «Реале Арена»
- Голы:
- 1:0 – 9 Кубо, 1:1 – 35, автогол Ле Норман, 2:1 – 44 Кубо, 3:1 – 59 Субименди, 4:1 – 67 Барренечеа, 5:1 – 76, автогол Мики, 5:2 – 83 Бойе, 5:3 – 90 Сарагоса.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Тирни (Муньос, 69), Мендес, Мерино (Турриентес, 83), Субименди, Кубо (Чо, 79), Ойарсабаль (Садик, 79), Барренечеа (Захарян, 79).
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Гранада –
Фернандес, Диас (Рикард Санчес, 65), Микель, Рубио (Мики, 65), Нева, Гумбау (Вильяр, 79), Руис (Мелендо, 65), Сарагоса, Кальехон (Пуэртас, 66), Узуни, Бойе.
Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press
Вообще такое возможно и у более опытных игроков. Далеко ходить не надо, помниться у Мхитаряна тоже был спад... Беседа тренера Тухеля помогла поправить ситуацию в корне!
Надеюсь помогут в команде , и дадут нужные советы молодому парню вернуть свою уверенность и игру.
Удачи Арсен работай больше и смелее, всё в твоих силах, будь увереннее!!!