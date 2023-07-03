42 комментария

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Второй матч Захаряна за «Сосьедад». 5 быстрых мыслей

тактика тактика
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Арсен Захарян Арсен Захарян
Иманоль Альгуасиль
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Обещаем не считать касания!

«Реал Сосьедад» одержал яркую победу над «Гранадой» (5:3). Арсен Захарян вышел на поле на 79-й минуте и отыграл почти 20 минут (с учетом компенсированного). Пока точно рано делать серьезные выводы, но несколько наблюдений по Захаряну и его новой команде все-таки есть. 

«Сосьедад» сыграл с ложной девяткой. Еще одна потенциальная позиция Захаряна

В качестве стартовой схемы «Реал Сосьедад» использовал 4-3-3 без чистых нападающих, в роли ложной девятки стартовал Микель Ойарсабаль. Такой вариант с первых минут использовался впервые в этом сезоне (ранее были 13 минут против «Жироны» в похожей конфигурации). Результатом стал лучший атакующий перфоманс с пятью голами.

Косвенным бенефициаром успеха может стать Арсен Захарян. При такой формации есть сразу пять позиций, на которые он может претендовать:

Два матча Захаряна – две разные позиции

Против «Лас-Пальмаса» Арсен действовал в качестве левой восьмерки, теперь вышел на левый фланг полузащиты. Это подтверждает предположения о том, что Иманоль Альгуасиль видит Захаряна в качестве универсального атакующего футболиста – не приковывает его к одной конкретной зоне.

На данном этапе это означает игровое время со скамейки почти при любом течении матча. Вопрос – лишь в том, в какой роли. Когда нужно рисковать, то можно открыть центр поля, выпустив туда Арсена дополнительным созидателем. Когда счет устраивает, уместнее менять кого-то из атакующей тройки – универсальный Захарян может подменить любого. 

Все это умножается на любовь Альгуасиля к заменам. В четырех стартовых встречах он сделал 19 замен из 20 возможных. Почти всегда использует весь доступный ресурс. Такие выходы – далеко не потолок Захаряна, но на старте и это хорошо, они точно будут регулярными – дальнейшее развитие зависит от качества игры Арсена. 

Чтобы играть в старте, нужно прогрессировать в прессинге

«Сосьедад» – одна из самых прессингующих команд Ла Лиги. Но Захарян выходит на отрезки, когда интенсивность падает.

Так «Сосьедад» встречал соперника в первом тайме – схема 4-3-3 с узкой тройкой, которая начинает давление. Андер Барренечеа (его заменит Захарян) – часть этой тройки:

А вот в такой режим команда переключилась к моменту выхода Захаряна. Теперь лишь один нападающий в первой линии, а вингеры располагаются на уровне полузащитников:

В последние минуты прессинг почти всегда менее значим. Если «Сосьедад» проигрывает, то соперник отдает мяч и сидит у ворот. Если «Сосьедад» выигрывает, то они сами понижают ритм и больше играют на пространстве. 

Захарян старается работать без мяча, но важно не только желание, но и понимание системы. Чтобы выходить в старте или пораньше на замену, нужно освоить принципы Альгуасиля в прессинге. Подробнее мы описывали их тут

Главные плюсы и минусы Захаряна за 20 минут против «Гранады»

Коротко по плюсам и минусам Арсена в отведенные 20 минут.

Понравилось мышление и заряженность. Арсен не халтурил в обороне, а с мячом старался обострять и ускорять игру. Особенно запомнились два момента.

Пас в касание на Мохамеда-Али Чо – легкий офсайд, но заметил здорово:

Стеночка и обостряющая передача с Браисом Мендесом и разрезающий пас на Умара Садика – придумал классно, но не исполнил:

В минусы заносим нехватку взаимопонимания почти со всеми партнерами (логично) и технические огрехи. Самым ярким из них стала потеря перед третьим голом соперника – Арсен отпустил мяч на 5 метров в попытке обработать:

Конечно, он не виновник гола – дальше была цепочка событий и мощное исполнение от «Гранады», но, увы, подобных эпизодов было несколько. 

Интрига на будущее – возможная связка с Тирни

Очень жаль, что Захарян разминулся с Кираном Тирни (шотландец ушел с поля на 69-й минуте). Между ними может возникнуть отличная химия. В теории их качества классно сочетаются. 

Партнером Арсена по флангу был Айен Муньос – он не так хорошо поддерживает атаку вдоль всей бровки. Из-за этого Захарян слишком часто вынужден был оставаться в более широкой позиции – и меньше открывался в чужой опорной. 

Тирни, наоборот, обожает закрывать всю ширину. Иронично, что с прямолинейным Андером Барренечей ему было не очень комфортно. Сочетание Захаряна (смещения в опорную) с Тирни (игра во всю бровку) решило бы сразу две проблемы. Возможно, у них будет хорошая связка, когда оба футболиста адаптируются.

В «Сосьедаде» играли только баски. Пока однажды «Барселона» не забрала лидеров

Еще детали трансфера Захаряна: что в нем видят от Зидана? Из документалки агента Нобеля

Реал Сосьедад – Гранада 5:3 (2:1, 3:2)
Дата проведения
2 сентября, 15.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Кубо, 1:1 – 35, автогол Ле Норман, 2:1 – 44 Кубо, 3:1 – 59 Субименди, 4:1 – 67 Барренечеа, 5:1 – 76, автогол Мики, 5:2 – 83 Бойе, 5:3 – 90 Сарагоса.
Реал СосьедадРемиро, Траоре, Ле Норман, Субельдия, Тирни (Муньос, 69), Мендес, Мерино (Турриентес, 83), Субименди, Кубо (Чо, 79), Ойарсабаль (Садик, 79), Барренечеа (Захарян, 79).
ГранадаФернандес, Диас (Рикард Санчес, 65), Микель, Рубио (Мики, 65), Нева, Гумбау (Вильяр, 79), Руис (Мелендо, 65), Сарагоса, Кальехон (Пуэртас, 66), Узуни, Бойе.
Предупреждения:
Микель (21), Бойе (38), Руис (53), Диас (54), Ойарсабаль (54), Сарагоса (86).

Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press

42 комментария

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Glukinho
скажите толком, касаний сколько?
+165
-5
+160
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Dmitriy Racheev
Как из "пока ничего не понятно, но перспективы есть" с помощью фото, кружков, стрелочек и точек сделать статью.
+115
-3
+112
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Pucheslav
Ответ Rumov
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Человек 2 недели в команде и играл на разных позициях в каждом из двух матчей. Рано выводы делать.
+65
-3
+62
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Shikari
сделайте картину "возможные позиции" где Захарян на всех 11 нарисован
+56
-2
+54
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John Brocnar
Ответ Rumov
Комментарий скрыт
У вас и Хвмча не тянул. Дайте время пацану
+48
-10
+38
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r&s/27
Ответ Glukinho
скажите толком, касаний сколько?
13 по софаскор
+36
0
+36
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Glukinho
Ответ r&s/27
13 по софаскор
на первый юношеский идет
+33
0
+33
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ta-tosha
так Лукомский давно уже сказал - действительно, есть 5 позиций, где он может играть. Но ключевая, по его мнению будет одна и шестая - на лавке, с учётом уровня партнёров по команде, которые уже играют на этих позициях
+33
-10
+23
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Daniel End
Вышел Захарян и Сосьедад огреб два гола...
+19
-8
+11
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a2wai
Ответ Daniel End
Вышел Захарян и Сосьедад огреб два гола...
И что, в этом, по-вашему, виноват лично Захарян?)
+10
-4
+6
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Гамарджоба Генацвале
Его брали на перспективу, а не как игрока старта. Конкуренты по составу сильнее.
+6
0
+6
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Dim@ 777
Так то Арсу успехов, но два раза выходил и мяч от него отскакивает в сторону. От души желаю чтобы заиграл как надо!
+5
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+5
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a2wai
Для дебютных матчей Арсен себя неплохо показывает, хочется надеяться на то, что он поскорее адаптируется к требованиям тренера и, как это обычно делают другие спортсмены, сможет доказать экспертам из комментариев Спортса, что они не отличаются умом и сообразительностью.
+7
-3
+4
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vrazrez
Из плюсов назвал бы, что Арсен не теряется с мячом и старается сразу обострять. Минусы тоже заметны. Слабовата физика, и в отборе - имитация. Удачи парню!
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Pilgui 1970
А анализ касания мяча за 20 минут игры и дальнейшее развитие атаки (обороны),где...?Заха пришёл в команду которая прессингует впереди и похоже в конце игры они этим не занимаются .тем более когда выигрывают этот матч (5-1) и как при Арсене команда пропускает 2 гола,его личное участие и оценка...? Не виноват?ВОЗМОЖНО. Но, физуху Арсену надо добавлять,что бы не уступать в единоборствах...и конечно же выдерживать прессинг впереди.
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teo_heel
Ответ John Brocnar
У вас и Хвмча не тянул. Дайте время пацану
Хвича и так не тянет. Наполи хотели слить сезон, но грузин не понял команды и пришлось чемпионом становиться.
+5
-3
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charly_54
Сейчас будут каждый шаг разбирать как обычно
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DebunkerOfMyths
Ответ a2wai
И что, в этом, по-вашему, виноват лично Захарян?)
1/11 точно виновата)
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Vinny_Vega
Ответ Daniel End
Вышел Захарян и Сосьедад огреб два гола...
По хоккейным правилам статистика -2 получается)
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Dan Kennedy
Ответ Евгений Шазиев
Слишком много Захаряна. Даже Лукомский свою роботизированную аналитику выложил.) Эксперты, объясните, чем хорош этот Захарян и не забудем ли мы про него через 2 года?
Хорош тем, что попал в Реал Сосьедад. А так перспективы у него не понятные, сырой еще, есть куда расти.
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sergey2
Ответ Евгений Шазиев
Слишком много Захаряна. Даже Лукомский свою роботизированную аналитику выложил.) Эксперты, объясните, чем хорош этот Захарян и не забудем ли мы про него через 2 года?
Кто его знает, но возможно он всё же переоценён и просто пролоббирован диаспорой.
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Евгений Шазиев
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Ответ Дмитрий Кирпиченков
не забудем, это точно, через 3 года станет чемпионом России в составе Зенита
У Зенита и так всё прекрасно, дай бог им здоровьичка и кубков. Но меня больше сборная интересует.
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Северный болельщик
Лукомский спит по статистике! Ну как так можно!
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KORADO
Болею за Арсюху как за родного человека! Трудно мне понять всё происходящее, возможно психологическое давление когда от тебя ждут многово и вот ты выходишь в концовке , и нет наигранных партнёров которые хорошо и быстро понимают тебя .
Вообще такое возможно и у более опытных игроков. Далеко ходить не надо, помниться у Мхитаряна тоже был спад... Беседа тренера Тухеля помогла поправить ситуацию в корне!
Надеюсь помогут в команде , и дадут нужные советы молодому парню вернуть свою уверенность и игру.

Удачи Арсен работай больше и смелее, всё в твоих силах, будь увереннее!!!
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Knyaz Dadiani
Ответ John Brocnar
У вас и Хвмча не тянул. Дайте время пацану
джон байден ты очень умный
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