42 комментария

Обещаем не считать касания!

«Реал Сосьедад» одержал яркую победу над «Гранадой» (5:3). Арсен Захарян вышел на поле на 79-й минуте и отыграл почти 20 минут (с учетом компенсированного). Пока точно рано делать серьезные выводы, но несколько наблюдений по Захаряну и его новой команде все-таки есть.

«Сосьедад» сыграл с ложной девяткой. Еще одна потенциальная позиция Захаряна

В качестве стартовой схемы «Реал Сосьедад» использовал 4-3-3 без чистых нападающих, в роли ложной девятки стартовал Микель Ойарсабаль. Такой вариант с первых минут использовался впервые в этом сезоне (ранее были 13 минут против «Жироны» в похожей конфигурации). Результатом стал лучший атакующий перфоманс с пятью голами.

Косвенным бенефициаром успеха может стать Арсен Захарян. При такой формации есть сразу пять позиций, на которые он может претендовать:

Два матча Захаряна – две разные позиции

Против «Лас-Пальмаса» Арсен действовал в качестве левой восьмерки, теперь вышел на левый фланг полузащиты. Это подтверждает предположения о том, что Иманоль Альгуасиль видит Захаряна в качестве универсального атакующего футболиста – не приковывает его к одной конкретной зоне.

На данном этапе это означает игровое время со скамейки почти при любом течении матча. Вопрос – лишь в том, в какой роли. Когда нужно рисковать, то можно открыть центр поля, выпустив туда Арсена дополнительным созидателем. Когда счет устраивает, уместнее менять кого-то из атакующей тройки – универсальный Захарян может подменить любого.

Все это умножается на любовь Альгуасиля к заменам. В четырех стартовых встречах он сделал 19 замен из 20 возможных. Почти всегда использует весь доступный ресурс. Такие выходы – далеко не потолок Захаряна, но на старте и это хорошо, они точно будут регулярными – дальнейшее развитие зависит от качества игры Арсена.

Чтобы играть в старте, нужно прогрессировать в прессинге

«Сосьедад» – одна из самых прессингующих команд Ла Лиги. Но Захарян выходит на отрезки, когда интенсивность падает.

Так «Сосьедад» встречал соперника в первом тайме – схема 4-3-3 с узкой тройкой, которая начинает давление. Андер Барренечеа (его заменит Захарян) – часть этой тройки:

А вот в такой режим команда переключилась к моменту выхода Захаряна. Теперь лишь один нападающий в первой линии, а вингеры располагаются на уровне полузащитников:

В последние минуты прессинг почти всегда менее значим. Если «Сосьедад» проигрывает, то соперник отдает мяч и сидит у ворот. Если «Сосьедад» выигрывает, то они сами понижают ритм и больше играют на пространстве.

Захарян старается работать без мяча, но важно не только желание, но и понимание системы. Чтобы выходить в старте или пораньше на замену, нужно освоить принципы Альгуасиля в прессинге. Подробнее мы описывали их тут.

Главные плюсы и минусы Захаряна за 20 минут против «Гранады»

Коротко по плюсам и минусам Арсена в отведенные 20 минут.

Понравилось мышление и заряженность. Арсен не халтурил в обороне, а с мячом старался обострять и ускорять игру. Особенно запомнились два момента.

Пас в касание на Мохамеда-Али Чо – легкий офсайд, но заметил здорово:

Стеночка и обостряющая передача с Браисом Мендесом и разрезающий пас на Умара Садика – придумал классно, но не исполнил:

В минусы заносим нехватку взаимопонимания почти со всеми партнерами (логично) и технические огрехи. Самым ярким из них стала потеря перед третьим голом соперника – Арсен отпустил мяч на 5 метров в попытке обработать:

Конечно, он не виновник гола – дальше была цепочка событий и мощное исполнение от «Гранады», но, увы, подобных эпизодов было несколько.

Интрига на будущее – возможная связка с Тирни

Очень жаль, что Захарян разминулся с Кираном Тирни (шотландец ушел с поля на 69-й минуте). Между ними может возникнуть отличная химия. В теории их качества классно сочетаются.

Партнером Арсена по флангу был Айен Муньос – он не так хорошо поддерживает атаку вдоль всей бровки. Из-за этого Захарян слишком часто вынужден был оставаться в более широкой позиции – и меньше открывался в чужой опорной.

Тирни, наоборот, обожает закрывать всю ширину. Иронично, что с прямолинейным Андером Барренечей ему было не очень комфортно. Сочетание Захаряна (смещения в опорную) с Тирни (игра во всю бровку) решило бы сразу две проблемы. Возможно, у них будет хорошая связка, когда оба футболиста адаптируются.

Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press