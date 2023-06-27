16 комментариев

Осмысление тенденций от Палагина и Лукомского.

Тренеры-романтики стали прагматичнее – это следствие ЧМ (но не только)

Как чемпионат мира, впервые сыгранный в середине сезона, повлиял на клубный футбол? Во-первых, команды столкнулись с чрезвычайно загруженным календарем – такого количества мидвиков еще не было. Во-вторых, тренерам пришлось подводить рассинхронизированных игроков к общему состоянию.

Вот что в конце декабря об этом говорил Пеп Гвардиола: «Те, кто играл на чемпионате мира, в лучших кондициях по сравнению с игроками, которые оставались со мной в Манчестере. Вернувшиеся играли и тренировались каждый день, тогда как у нас был небольшой перерыв. Теперь нужно подвести всех к единому состоянию. Тем, кто не играл на чемпионате мира, нужно набрать игровой ритм, а тем, кто уезжал, нужно наоборот сохранить его».

После возобновления сезона проблема рассинхрона проявлялась через нестабильность команд по ходу матчей. Некоторые тренеры публично признавали ее. Эрик Тен Хаг и Томас Тухель жаловались, что «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» по-разному проводят первые и вторые таймы – причем сбавляют после перерыва именно из-за усталости. Микель Артета высказывался в похожем ключе про «Арсенал».

Из-за невозможности провести цельный матч тренеры переходили к более прагматичной манере. Тренд затронул даже самых романтичных. Самый яркий пример – конечно же, Пеп. В больших матчах «Сити» перестраивался в позиционную оборону и даже уступал по владению (например, оба раза «Баварии» и «Арсеналу»). Похожие процессы происходили с «Барселоной» Хави – в кубковом класико владели мячом всего 36%, а фишкой чемпионства в Ла Лиге стали бесконечные 1:0.

Помимо календаря, у тренда еще одна причина – попытки подстроиться под качества игроков. Внезапно главным конформистом стал Джан Пьеро Гасперини: владение «Аталанты» по сравнению с прошлым сезоном упало сразу на 5% (и впервые в его эпоху опустилось ниже 50%). Тренер объяснял, что дело в трансферах. Из команды ушли привыкшие получать мяч в ноги десятки (сначала Гомес и Иличич, потом – Малиновский и Миранчук), зато пришли игроки, нацеленные на рывки за спину (Лукман и Хейлунд).

Первый сезон Тен Хага в Манчестере тоже вписывается в тренд. Несмотря на ожидания, Эрику не удалось довести владение до показателей своего «Аякса». Более того, результаты сравнимы с эпохой Сульшера (53,7% против 54,5%). Да, «МЮ» прибавил в позиционных атаках и розыгрышах через треугольники, но Эрик был не против включить режим Сульшера в топовых матчах и сыграть через качества Маркуса Рэшфорда.

Интересный кейс – второй сезон Маурицио Сарри в «Лацио». Кажется, итальянец вообще смирился с тем, что команда, обученная контратакам при Симоне Индзаги, не сможет эволюционировать и стать доминантной. В начале сезона у Сарри еще были надежды. Маурицио жаловался, что его футболу мешает газон олимпийского стадиона, и даже шантажировал президента, что уйдет, если состояние поля не улучшат. А после неожиданного поражения от «Лечче» в январе выдал базу:

«Мы были прекрасны в первые полчаса, создали кучу моментов и ничего не позволяли сопернику. К сожалению, после перерыва игра изменилась. Слишком легко списывать это на проблемы с физикой. В «Лацио» проблемы с менталитетом. Мы просто выключились и передали инициативу сопернику. Весь сезон работаем над этой проблемой, но сегодня она проявилась вновь».

Открыт новый персонаж – скрытые (ложные) десятки

Йохан Кройфф учил, что создать проблемы сопернику можно двумя способами – через численное преимущество на определенном участке поля и обыгрыши 1-в-1. Второй аспект затронем в следующем пункте (там тоже было интересное), а пока про трендовую идею с перегрузом.

В предыдущие годы его часто создавали за счет ложных девяток – до прихода Холанда у Гвардиолы было сразу 7 кандидатов на эту роль в «Сити». В этом сезоне ложных девяток стало меньше. В «Брайтоне» появился мегаперспективный Эван Фергюсон (ему уже респектует Килиан Мбаппе), но это было скорее приятное исключение.

Трендом стал новый персонаж – игрок с качествами десятки, при этом стартующий с фланга. Идея ярко проявилась в «Барселоне», где роль исполняли Педри и Гави. Еще из примеров – Джеймс Мэддисон в «Лестере», Юлиан Брандт в «Боруссии» и Браим Диас в «Милане». Все стартовали на правом фланге, но по ходу матча смещались в середину.

Изначальная цель не изменилась – создать за счет этого преимущество в центре. Вот что отмечал Педри: «Мне комфортно помогать команде таким образом. Смещаясь в центр, я оказываюсь ближе к штрафной, а мы получаем численный перевес в полузащите . Благодаря этому и мне удобнее обострять, и команде проще создавать моменты».

Похожие мотивы были у Эрик Тен Хага в случае с Бруну Фернандешем. Вот замечание голландца после победы над «Сити», когда португалец стартовал на фланге: «В защите ничего нового не было, мы оборонялись как обычно. А вот когда мяч был у нас, мы хотели использовать Бруну между линиями. Он становился дополнительным игроком в центре поля и за счет этого создавал дилемму перед соперником. Думаю, он шикарно освоил эту роль».

Дилемма, о которой говорил Тен Хаг, часто ставилась перед крайними защитниками соперника. Приходилось решать – уходить за своим игроком в центр, но оставлять фланг, либо держать позицию, но давать свободу сопернику. Джейкоб Рэмзи, исполнявший ложную десятку в «Астон Вилле», рассказывал, что использует эту неразбериху, чтобы подключить к атаке Алекса Морено (очень активного фулбека).

Иногда скрытые десятки были частью тонких оборонительных ходов. Тен Хаг отправлял Бруну на правый фланг, чтобы усилить центральную ось: против «Сити» выходила тройка Каземиро – Фред – Эриксен. Аналогичный прием использовал Стефано Пиоли: Браима отправляли направо, пока десятку исполнял более дисциплинированный Исмаэль Беннасер. Идея пригодилась «Милану» в матчах с «Наполи», у которого особенно опасна именно полузащита.

Дриблеры могут компенсировать нехватку классического созидания (становятся главным креативным центром команды)

Разберем и реализацию второго завета Кройффа по расшатыванию структуры соперника – дриблинг в эпизодах 1-в-1. В этом сезоне он был крайне важным для многих команд.

Гвардиола в книге Pep Confidential описывал, как нужно готовить такие эпизоды на системном уровне: «Секрет успеха во всех командных видах спорта в том, чтобы создать численное преимущество в одной части поля, чтобы соперник вынужден был приспособиться и переместить свою оборону туда, следовательно, другой фланг окажется ослабленным. Когда это случается, нужно атаковать и забивать после перевода мяча на этот фланг. Именно для этого нужны долгие перепасовки, они приносят пользу, только если в них есть четкий замысел. В нашем случае он заключается в том, чтобы нагрузить соперника на одном фланге – и отправить его в нокаут на другом. Так я вижу нашу игру».

Иронично, что в успешной версии «Сити» этого сезона были другие по типологии вингеры – Джек Грилиш и Бернарду Силва. Они дают контроль и манипулируют схемой соперника, но не заточены на обострение через большое количество попыток обводки.

И все же команд, для которых прием стал приоритетным, было достаточно. Пожалуй, в первую очередь выделяется «Барселона» Хави, который заготовил роль под изоляции для Усмана Дембеле. «Усман – лучший в эпизодах 1-в-1. В мире немного таких игроков. Спросите у крайних защитников клубов Ла Лиги, нравится ли им играть против него. У него феноменальная скорость – он делает разницу», – объяснял каталонский тренер.

Случай «Барсы» особенно важен, потому что тут работал не конкретный игрок, а роль. Правый фланг делили Дембеле и Рафинья. А если выходили оба, то эффективен был только тот, кто располагался справа. По сути Хави создал внутри схемы точку силы, в которой нужен дриблер. Похожую фишку в «Вильярреале» реализовал экс-тренер «Барсы» Кике Сетьен. Его позиционная структура создавала изоляции для Сэмюэла Чуквуэзе.

«Брайтону» удалось построить работающий механизм с изоляциями на двух флангах. Бенефициарами стали Каору Митома и Солли Марч. Японец вообще стал главным экспертом по дриблингу в мировом футболе. В университете он писал диссертацию про искусство дриблинга, поэтому сейчас журналисты просят от него не только самих обводок, но их осмысления (Митома даже признавался, что устал от таких вопросов).

Важным элементом успешной второй части сезона «Боруссии» стали края, где Карим Адейеми и Дони Мален проявляли себя 1-в-1. «Брайтон» опирался на структуру, чтобы создать изоляции на флангах. «Дортмунд» готовил их иначе – позволял оставаться вингерам в умышленно высоких позициях в надежде, что потом они накажут дриблингом на пространстве.

Винисиус Жуниор и Рафаэл Леау развили прошлогодние успехи в командах реляционного стиля. В «Наполи» максимально мощно адаптировался Хвича Кварацхелия. Эти футболисты творили за счет количества попыток и свободы пробовать обводки в любых зонах и ситуациях, а команды сильно зависели от их индивидуального созидания.

В общем, есть разные механизмы реализации этого принципа, но в этом сезоне он был важен и эффективен. Истинный тренд в сочетании дриблера-созидателя с нехваткой классической угрозы через пас из полузащиты. Возможно, здесь есть пересечение со свежим наблюдением Зинедина Зидана: «В плане физики футбол сильно изменился. В мое время она имела меньшее значении. Почти все можно было компенсировать техникой».

В современном футболе не на всех хватает Кевинов де Брюйне (суперкреатив и суперфизика) и Лео Месси (суперкреатив, за который надо заставить пахать других). Креативные дриблеры – хорошая альтернатива, которая при правильной реализации может тащить команду даже на дистанции сезона.

Провокация прессинга – новый способ атаковать на скорости

Сезон для гиков начался с философской цитаты Лучано Спаллетти:

«В футболе больше не существует систем. Сейчас все определяют пространства, которые тебе оставляет соперник. Нужно уметь быстро их распознавать и понимать, как правильно их использовать. Для этого нужна смелость – нужно начинать атаки коротко, даже под самым интенсивным давлением . Тактических схем больше не существует. Пространство теперь не между линиями, а между игроками соперника. Ключевой навык – нахождение этого пространства. Манипулирование оппонентом с целью создания пространства вытесняет поиск пространства в качестве определяющего механизма».

Слова Лучано подкрепил действиями: его «Наполи» стал лучшей командой мира по созданию пространства именно через короткие розыгрыши. В главных ролях были Станислав Лоботка и Андре Замбо-Ангисса. Косвенное влияние оказывали и качества Виктора Осимхена. Бесперспективность попыток запрессинговать «Наполи» передал тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи:

«Задавить их прессингом практически нереально – «Наполи» знает, как атаковать в разных стилях. Сложность заключается в том, что даже если ты отключил им варианты для короткого розыгрыша, они могут сделать длинную передачу в направлении Осимхена и все равно наказать нас за высокую линию».

Трансфер Роберто Де Дзерби в АПЛ усилил распространение коротких розыгрышей по Европе. «Брайтон» провоцирует прессинг разными способами – от наглых попыток сыграть с соперником в собачку до оригинальной трехэтажной структуры розыгрышей. Эффективность приема перед очным матчем оценил Пеп Гвардиола, сравнив «Брайтон» с мишленовским рестораном.

Помимо того, что розыгрыши позволяют создать пространство (в конечном итоге – момент), они стали дополнительным аспектом, через который тренеры контролируют матчи. Как пример тут – Унаи Эмери. В интервью Sky Sports испанец отмечал, что, играя под прессингом в длинный пас, ты тупо подбрасываешь монетку – соперник может легко забрать мяч. Поэтому испанец требует играть накоротко.

Скорее всего, именно в улучшении коротких розыгрышей – следующая ступень эволюции футбола. Правила, которые запрещают соперникам заходить в штрафную при розыгрыше от вратаря, и мода на прессинг создают условия, чтобы еще чаще ловить команды на этом. Требования к вратарям и защитникам по началу атак дают необходимые инструменты.

Фактически в футболе изобретен новый способ атаковать на скорости. Первым были классические контратаки, когда команды выбегали после затяжного отрезка в защите. Вторым стали атаки после контрпрессинга, когда соперников наказывали на смене режима. Преимущество коротких розыгрышей – в изяществе. Пространство, которое можно использовать на скорости, команды получают в награду за отличную (и смелую) игру в пас.

Роль Уокера стала массовой. Скрытые центральные защитники на флангах

Уже несколько сезонов Кайл Уокер играет в тройке защитников при розыгрышах, а при обороне оказывается на привычном месте правого защитника. Это не совсем роль ложного фулбека (он не уходит в опорную) – изначально аналитики даже терялись, не зная, как его называть. Постепенно закрепилось понятие – «auxiliary centre back» (вспомогательный центральный защитник). В этом сезоне оно выбралось за пределы лексикона гиков – и покорило европейские лиги (особенно АПЛ).

В «Сити» в этом сезоне так чаще играл даже не Уокер, а Натан Аке слева; в «Арсенале» эту роль на себя брал правый защитник Бен Уайт; в «Ньюкасле» – левый Дэн Берн; в «МЮ» в трансформации поочередно участвовали правый и левый защитник. То есть прием регулярно использовали все команды из зоны Лиги чемпионов.

К концу кампании его опробовал и «Ливерпуль». В перестановках Клоппа больше обсуждали новую роль Трента Александера-Арнолда, но расположение Энди Робертсона в первой стадии тоже изменилось – он становился этим самым вспомогательным центральным:

Как видите, этот прием часто идет в комплекте с ложным фулбеком. В результате в первой стадии у команды оказывается три разыгрывающих в центре защиты и двое контролирующих в опорной.

Возможно, лучше всех популярность приема подчеркивает Унаи Эмери. Он очень его любит. Начинал сезон в «Вильярреале», где специально под эту роль у него был Хуан Фойт. По ходу кампании перешел в «Астон Виллу», где на первый взгляд не было игроков нужного типа. Эмери не растерялся и обучил Мэтти Кэша и Эшли Янга (!!!). Янг – изначально вингер, который на пике карьеры в «Вилле» (в первый приход) играл даже десяткой. В поздние годы стал крайним защитником, которого теперь поставили вспомогательным центральным защитником. Уникальная карьера.

За пределами АПЛ тренд не такой массовый, но весьма популярный у доминантных в плане владения команд. «Барселона» на постоянной основе использовала правого защитника этого профиля – Жюль Кунде. «Наполи» и «Бавария» ситуативно обращались к приему – функции исполняли Джованни Ди Лоренцо и Бенжамен Павар.

Прием популярен, так как дает несколько ценных бонусов:

• Улучшение контроля первой стадии – создается тройка без необходимости опускать в нее профильного опорника;

• Возможность сначала использовать крайнего защитника в розыгрыше, а когда команда продвинулась, уже в более смелой роли (под неожиданный рывок).

• Потенциальная путаница для вингера соперника. Что выбрать: прессинг ближе к центру (тогда открывается свой фланг) или закрытие фланга (тогда соперник получает свободного игрока в первой стадии)?

Подключения опорников – внезапное оружие в атаке

Появление дополнительного центрального защитника – плюсик к так называемому rest-defence (блок, который встречает контратаки соперников). Усилив его, тренеры развязали руки опорникам. Их внезапные подключения к атакам – одна из главных фишек сезона.

Из опорной соперника здорово обостряли Томас Парти и Родри – оба наказывали ударами с дистанции. И в «Арсенале», и в «Сити» оставались дополнительные ЦЗ на подстраховку, но эффект усиливали качества атакующих игроков: Букайо Сака и Эрлинг Холанд притягивают внимание сразу двух соперников. Как следствие, Парти и Родри оставались без опеки.

Бруно Гимараэс использовал подстраховку для того, чтобы комбинировать с партнерами на фланге. По ходу сезона бразилец отмечал, что у него отличная химия с Мигелем Альмироном. Чтобы использовать ее, Бруно перегружал правый край «Ньюкасла» – тоже весьма нетипично для опорника. Подстраховка в лице мощного Дэна Берна позволяла.

У «Манчестер Юнайтед» и «Милана» не было дополнительных центральных защитников, но частым явлением становился переход на тройку с мячом. Каземиро и Сандро Тонали пользовались – оба здорово научились врываться в штрафную. Эффект неожиданности срабатывал: свободу получали либо сами опорники, либо их партнеры.

У Марцело Брозовича подстраховка была изначально («Интер» использует тройку центральных защитников), но рывки хорвата стали классным дополнением. Особенно часто разбивали персональный прессинг соперников. Сам сезон у Брозо получился скомканным, но этого не скажешь про результативность. 0,4 голевых действия за игру – шикарный результат для опорника. Отлично вписывается в тренд.

Стандарты + игра на пространстве = частая формула

А что, если мы скажем вам, что этот сезон «Тоттенхэма» был самым результативным в АПЛ в эпоху после Маурисио Почеттино? Последний раз за отметку в 70 голов команда выбиралась в сезоне-2017/18. В этот раз мощная атака была не следствием доминантной игры, а пары чит-кодов (стандарты + игра на пространстве после первого гола + мастерство Харри Кейна).

Ключом к активизации этой схемы часто был гол после фирменного углового. В этом сезоне в «Тоттенхэме» работал известный тренер по стандартам Джанни Вио. Его дипломная работа в Коверчано называлась «Стандарты – аналог нападающего с 15 голами». «Тоттенхэм» забил со стандартов 16 мячей в АПЛ, имея лучший показатель по соотношению затраченных на гол стандартов.

Классикой стала подача под скидку на ближнюю штангу. Настоящая угроза следует уже за этой скидкой. Отдельное внимание следует обратить на вариативность способов выведения игроков на эту скидку – были и рывки из-за спины вратаря, и диагональные забеги.

«Тоттенхэм» – самый радикальный эксплуататор этого пути, но были и другие построенные по этому образцу команды. Главный плюс формулы – помощь в маскировке проблем в позиционной атаке.

К категории команд, которые чаще остальных выигрывали от этого, можно отвести «Рому», «Ювентус», «Унион» и даже «Ньюкасл» (у них крутой прессинг, но с позиционкой беды, которые часто маскировались именно стандартами). Из команд с другими задачами – «Эвертон» после прихода Шона Дайча и «Мальорка» Хавьера Агирре (обе выполнили задачу выживания).

Внутри этой группы были разные методы использования стандартов (например, «Ньюкасл» превращал их в комбинации, а «Рома» использовала преимущество в габаритах), но общей оставалась базовая формула.

Футбол «Аталанты» умер, да здравствует футбол «Аталанты»!

Мы уже вспомнили, что «Аталанта» сильно отклонилась от принципов, выдав антирекорд по владению в эру Гасперини. При этом ход оказался эффективным и удобным для новых лидеров атаки.

В прошлые годы базисом футбола «Аталанты» был персональный агрессивный прессинг. Он позволял накрывать соперника по всему полю и максимально быстро возвращать мяч. Именно в эти механизмы Гасперини внес адаптации. Теперь команда накрывает не сразу, а оставляет у соперника одного свободного игрока (кроме вратаря) в первой стадии.

Часто спецзадание получал Тен Копмейнерс – играл сразу по двум оппонентам, переключаясь, пока у партнеров был один ориентир. На таких настройках команда встречала глубже, соперник получал больше возможностей для продвижения. «Аталанта», вернув мяч, атаковала на пространстве.

Это очень логически выверенная адаптация от Гасперини, но смерть его ценностей в классической интерпретации. С другой стороны, сезон показал, что он уже успел оказать влияние – изначальная версия его футбола живет в других командах, некоторые из которых затмили «Аталанту».

За чистоту идей персонального прессинга внутри Италии теперь отвечает «Торино» Ивана Юрича (экс-помощник Гасперини). Оцените радикальность через эпизоды, в которых Рикардо Родригес (левый центральный защитник) становился самым выдвинутым по схеме из-за движения соперника и персоналок:

В Европе тренд поддерживают еще ряд смелых, но нетоповых клубов. Вероятно, этот фильтр связан с тем, как много в рамках этой системы абсолютно все должны бегать. «Марсель» (отдельный разбор), «Ланс», «Монца», «Верона», «Аугсбург», «Шальке» (после назначения Томаса Райса).

На уровне топ-клубов это полезный ситуативный прием. В отдельных матчах к стратегии обращались Хави и Микель Артета. На определенном этапе сезона персональный прессинг стал спецприемом соперников против «Баварии». Даже если Гасперини не вернется к истокам, его идея будет жить.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Francesco Pecoraro, David Ramos