Рекомендация Андрея Клещенка.

Итальянский футбол – это не только семерка топов, почти в полном составе покоряющая этой весной еврокубки. Есть отвязный «Сассуоло», годами не признающий принципов баланса и ставящий все на атаку. Есть бронированный «Лечче» с почти безупречной парой Умтити – Баскиротто. Есть злой контрпрессинг «Вероны».

Этот текст о командах, которые играют приятнее и качественнее половины топ-клубов. Здесь не будет «Торино» и «Удинезе», о которых мы писали отдельно. Но будут «Фиорентина», «Болонья» и «Монца». Вместе они составляют пятерку самых стильных середняков сезона.

Открытие сезона – тренер-дебютант Палладино: замешал идеи Гасперини, Липпи и Бьелсы. С ним «Монца» идет в темпе еврокубков

Те, кто следил за подвалом Серии А в августе, наверняка заметили парадокс «Монцы» – очень мобильной и техничной команды, которая легко выходила из-под прессинга и так же легко пускала к своим воротам. Такой она была ровно месяц. В середине сентября Берлускони уволил Строппу. Команда к тому моменту застряла на последнем месте – с 1 очком в 6 матчах.

Клуб принял ассистент тренера – 38-летний Раффаэле Палладино. В первом же матче дебютант обыграл «Юве», продолжил двумя сухими победами в следующих двух турах и так и не остановился. «Монца» набрала 33 балла в 21-й игре. Начни он сезон с первого тура, команда боролась бы за еврокубки.

Секрет преображения – в изумительной синергии идей.

«Монца» с первых туров впечатлила продуманностью владения: быстро двигала мяч, легко разбивала любой, даже самый неприятный прессинг, и запросто создавала бреши в защите. Строппу подвела его давняя слабость – вялая фаза защиты. Провинциалы оборонялись хуже всех в лиге.

Палладино учился у Гасперини и Юрича и добавил команде именно то, чего ей недоставало: железную хватку в игре без мяча. Она предопределила успех первый матчей. Но Раффа не простой подражатель. С каждым туром он все дальше уходил от черновиков Гасперини и багажа Строппы и наконец синтезировал уникальную игровую систему – коктейль из собственных идей и находок других тренеров на базе гасперинизма.

В ней несколько отличительных элементов:

1. Как и все ученики Гасперини, Палладино ставит 3-4-2-1. Но он инвертировал один из главных принципов учителя. Гасперини как-то сказал, что любой бездарь справится с переводом на фланг. Он не верит в реджист; центр для него – зона для транзита и возврата мячей. Игру двигают фланговые ромбы.

Раффа строит игру иначе. Он доверил центр паре техничных диспетчеров Ровелле и Сенси, расположил над ними классных связующих Пессину с Капрари и тем самым создал что-то вроде магического квадрата в середине поля. Он и отвечает за созидание. Внутри него игроки располагаются максимально близко – упрощают обмен позициями и манипулирование чужим прессингом.

Мяч в этой подвижной четверке циркулирует с такой скоростью, что дает команде иммунитет к давлению.

2. Палладино расширил функции крайних центрбеков даже по сравнению с лучшими креатурами Гасперини. У него они не только продвигают мяч пасом и проходами, периодически подключаясь из глубины (как правило, через взаимодвижение на краях), но и полноценно участвуют в строительстве атак: например, меняются позициями с полузащитниками и открываются между линиями.

3. Палладино ушел от упрощенной интерпретации крыльев учителя. У Гасперини латерали выполняют относительно несложный и по большей части атлетичный функционал – курсируют между лицевыми линиями, создают ширину и иногда замыкают дальнюю. В «Монце» задачи сложнее. Крайки участвуют во владении и часто смещаются в центр с мячом и без, открывая неожиданные коридоры для вертикального паса. Все служит одной цели – доминированию и управлению соперником.

4. «Монца» использует персональный прессинг, без которого гасперинизм невозможен. Но Палладино относится к нему намного свободнее. Он регулирует давление в зависимости от соперника и ситуации, иногда прибегая даже к зонной подстраховке защитников.

5. Самое важное – текучесть системы. Гасперини жестко кодифицирует действие. Позиционная структура для него равнозначна принципу. Для Палладино принцип важнее структуры. Для него главное, чтобы за линиями прессинга всегда появлялись коридоры паса, а адресат принимал мяч в свободной зоне. Поэтому он так обогатил функционал центрбеков и латералей. Его футбол – шахматы: каждая передача и перемещение приближают шах.

Это наследие Липпи – еще одного тренера, которого Палладино называет учителем. Оно работает и в масштабе общего принципа, и в качестве адаптаций. Например, против «Милана» тренер доигрывал с 4-2-3-1 и Пессиной на позиции центрбека.

Стремление к гибкости своеобразно отобразилось в словарном запасе Раффы: он называет наработанные связи не механизмами, а алхимией – потому что основаны они не на директивах. Игроки сами занимают позиции, отвечающие общему принципу.

Еще один элемент Палладино добавил после паузы. Пока сборные прожаривались в Катаре, тренер встретился с Бьелсой: «Он поделился тонной деталей повседневной работы. А еще он постоянно повторял, что дриблинг – суть футбола». После возобновления чемпионата «Монца» увеличила обводки в полтора раза: 17,4 попытки за матч.

Так самый молодой тренер лиги стал заодно и ее открытием. Его «Монца» – одна из самых симпатичных итальянских команд. Только «Наполи» превосходит ее в качестве и разнообразии владения.

Но в плане доминирования есть середняк покруче.

Хотите не моргать – смотрите «Фиорентину»: эффективную контрпрессингующую машину с постоянными атаками

Полтора года назад Винченцо Итальяно пришел в «Фиорентину» и с ходу вернул ее в еврокубки. Владельцы отблагодарили его продажей Влаховича и невыкупом Торрейры – главного бомбардира и ключевого опорника, выравнивавшего командный баланс. Провал выглядел неизбежным, но так и не состоялся: флорентийцы добрались до четвертьфинала Лиги конференций, гонятся за Кубком Италии и подобрались к прошлогоднему 7-му месту в Серии А.

«Фиорентина» – это сверхзвуковые крылья, радикальный контрпрессинг и нескончаемый прибой из атак. Итальяно не признает компромиссов. Есть Торрейра, нет, хватает команде баланса либо позади массированной атаки гуляет сквозняк – он давит так, будто вышел на соперника с ростером уровня «ПСЖ».

Болеть за такого середняка не всегда просто, но гарантированно весело. «Фиорентина» лидирует в Серии А по интенсивности прессинга и количеству передач в атаку, идет второй по контрпрессингу (через раз вступает в мгновенный возврат – это очень высокий показатель) и четвертой по эффективным контратакам.

Лучше всего ее стиль характеризует владение. Флорентийцы контролируют мяч 57% игры. Это второй показатель в Серии А. Особенный он потому, что Итальяно не дорожит владением. «Фиорентина» стремится к атаке реорганизованной обороны, а если не получается, все равно не застаивается и быстро переводит к чужим воротам. Она проводит в оборонительной трети всего 24% матча. Это четвертый результат в Европе – только «Ман Сити», «Барса» и «Ланс» остаются перед воротами еще реже.

Такие цифры – побочный эффект ее плюсов и минусов. «Фиорентина» часто расшибается об автобусы: зависимость от формы вингеров и недостаток творчества в центре мешают в позиционных атаках. Компенсируется это глубоко продуманным качественным возвратом. Итальяно лидирует в Серии А по разрушительности давления. Всего пять клубов в топ-лигах еще больше снижают точность и количество передач соперника относительно среднего значения.

Итальяно сделал «Фиорентину» одной из самых доминирующих команд топ-лиг. Она идет девятой. В Италии только «Наполи» эффективнее захватывает атакующую треть.

«Фиорентина» из тех команд, которые не дают заварить чай – и в этом плане уступает только неаполитанцам.

Мотта стремится к 2-7-2 и постоянному владению. Его «Болонья» уложила «Интер» и чуть не остановила «Наполи»

Четыре года назад Тиаго Мотта начал карьеру в молодежке «ПСЖ» и в одном из первых интервью сказал: «Ман Сити» забил в манчестерском дерби после 44 передач подряд. Я показал этот гол парням. Потом мы забили «Наполи», сделав 16 передач без потерь. Что ж, мы все еще далеко позади».

Эти слова обеспечили итальянцу репутацию мечтателя. Позднее он их развернул, обрисовав своеобразное видение игры: «Мне нравится атакующий футбол. Я вижу компактную команду, которая определяет рисунок, высоко прессингует, синхронно двигается с мячом и без, чтобы у каждого игрока было 3-4 решения и пара одноклубников рядом, всегда готовых помочь.

Мне не нравятся числа, привязанные к схемам. Они лгут. Это не настольный футбол, здесь важно движение. Можно создать гиператакующую 5-3-2 или оборонительную 4-3-3. Я считываю команду с правого края на левый. Что скажете насчет схемы 2-7-2? С вратарем, конечно. Его я включаю в семерку полузащитников. И вообще нападающий – первый защитник, а кипер – первый нападающий. Прессинг форвардов возвращает мячи, ноги вратаря начинают владение».

Следующими остановками в карьере Мотты были «Дженоа» и «Специя». В обоих у него не особенно задалось. Но «Болонья» как будто ждала Тиаго. Михайлович оставил идеальный фундамент – годами отрепетированный инициативный футбол с легкими признаками позитивной чеканутости. Новый тренер добавил свои идеи, исправил дисбаланс и представил Италии продвинутую версию бесстрашного середняка.

Главное в «Болонье» – движение: Мотта злится не на тех, кто теряет мяч, а на тех, кто останавливается. Игроки постоянно перемещаются, запутывая давление сменой ориентиров и созданием неожиданных свободных зон. «Болонья» идет 3-й по интенсивности контрпрессинга, пятой по активности прессинга и розыгрышам с 10 и более передачами, 6-й по количеству пасов на владение. В последних 10 турах она проиграла всего два раза – и теперь претендует на еврокубки.

Второй важный момент – привлечение прессинга и атака слабого края. Его обеспечивает разнонаправленная работа флангов. Левое крыло управляет игрой. Здесь Мотта собрал динамичных и техничных распасовщиков, которые меняются позициями и создают численное превосходство на узком участке. Ключевым по ситуации может быть каждый, но особенно выделяется Камбьязо – исполняет фулбека-реджисту и в каждой игре примеривает задачи центрбека, опорника, вингера и десятки.

Они создают разреженную зону справа – для атлетичных Поша и Орсолини. Особенно выделяется второй. Мотта наконец выжал максимум из его скорости и дриблинга, подобрав роль типа Леау. Во владении команда готовит для Орсолини ситуации 1-в-1, которые он с почти 100-гарантией конвертирует в остроту. Без мяча он выключается из игры и остается далеко впереди, превращаясь во второго форварда: его рывки привносят эффективность в контратаки.

Вот как это работает на примере гола «Специи»: творческий кулак заманил налево половину соперников, создав для Орсолини идеальные условия для ускорения.

Мотта преобразил каждого. Орсолини сделал 5+2 в 12 матчах после паузы. Камбьязо заиграл так, словно действительно достоин «Ювентуса» (которому принадлежит). Схаутен наконец раскрылся как полноценный реджиста. Пош стал одним из лучших правых фулбеков сезона.

Но главное – в лучшие дни команда движется настолько синхронно, словно Мотта управляет джойстиком. Это еще не 2-7-2, которой он угрожал миру. Пока «Болонья» попроще. Но в глаза это не бросается – настолько она привлекательна.

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Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Emilio Andreoli