Артем Денисов внимательно следил.

Редкая история для современного футбола: тренер просто захотел уйти из клуба (по контракту оставался еще год), клуб легко отпустил. Так закончились отношения Игора Тудора и «Марселя».

Вообще весь путь Тудора в «Марселе» – очень необычный. Если коротко: клуб создал реальный проект из утопии о перспективном, но пока еще ничего не добившемся тренере, которому моментально дают безграничную власть.

И вот что из этого получилось.

Игроки жаловались на Тудора с первой тренировки. Но боссы «Марселя» поддержали тренера-новичка, а не лидеров

«Марсель» закончил Лигу 1-2021/22 на 2-м месте, вернувшись в групповой этап ЛЧ. Хорхе Сампаоли создал удивительную команду с постоянной взаимозаменяемостью, но ушел сразу после сезона, так как руководство отказалось мигом покупать нужных игроков. Боссы – президент Пабло Лонгория и спортивный директор Хавьер Рибальта – просили подождать, пока снизятся цены.

«Марсель» пригласил Игора Тудора после отличного сезона в «Вероне» (9-е место), до этого у хорвата не было серьезных успехов: поработал в Турции, в штабе Пирло в «Юве», в «Удинезе». Ушел из «Вероны», потому что его амбиции опережают амбиции клуба.

В «Марселе» начался сущий кошмар.

«Вы не умеете пахать», – посыл Тудора на первом командном собрании, который перепечатали все французские медиа от L’Equipe до RMC Sport. Футболисты «Марселя» офигели. Тудор объяснил, что у команды нет нормальной рабочей этики, все ленятся, о легких днях с Сампаоли необходимо забыть.

Были и прямые столкновения – Тудор эмоционально поссорился с Жерсоном, потом с Жорданом Амави. Маттео Гендузи публично задавался вопросом: стоит ли так радикально менять методики тренировок, если при Сампаоли «Марсель» добывал хороший результат?

Лидеры «Марселя» Сампаоли, Димитри Пайет, Валантен Ронжье и Гендузи, быстро потребовали встречи с Лонгорией, чтобы обсудить лютый характер Тудора. Две главных претензии: аномальные требования по физподготовке и нулевая готовность к компромиссам.

Боссы «Марселя» железно поддержали нового тренера. Это не только инсайдерская информация: Лонгория закрепил и через медиа, что Тудор – главный человек нового проекта «Марселя». Игрокам доходчиво объяснили, что выбора нет: слушайтесь и выполняйте требования.

Фанаты выбрали сторону игроков. На товарищеских матчах, где «Марсель» проигрывал при плохой игре, ультрас освистывали Тудора. В матче 1-го тура Лиги 1-2022/23 фамилию Тудора в исполнении диктора просто не услышали – она утонула в «БУУУ».

Хаос дополнялся неразберихой с тренерским штабом: Тудор пришел из «Вероны» одиноким, его помощники остались на контракте в Италии. Мауро Каморанези, приехавший по приглашению Тудора, свалил спустя неделю, тоже удивившись методам работы хорвата. «Марсель» сначала убрал тренера вратарей, который был в штабе Сампаоли, потом вернул его. Лонгория пригласил экс-помощника Руди Гарсии, но он не понравился Тудору, так что на выход. И все-таки к концу лета штаб кое-как сформировали.

Спустя время на вопрос о сложной предсезонке Тудор отвечал, что президент и спортдир обещали тотальную поддержку – и сдержали слово: «При первых проблемах они ясно сказали игрокам: «Те, кто несчастлив, могут искать другой клуб». Тогда игроки точно все поняли».

Но не все игроки поняли! Тудор стабильно отстранял Пайета и Нуну Тавареша

Главный пострадавший от власти Тудора – Димитри Пайет, которому весной исполнилось 36 лет. Пусть возраст и солидный, но прошлый сезон получился одним из лучших в карьере – 12+10 по гол+пас только в Лиге 1.

В текущем сезоне – лишь 4+3 c 11 матчами в старте во всех турнирах. Тудор несколько раз отстранял Пайета от игр. Самое суровое решение – бан на матч 36-го тура против «Лилля». До этого Пайет забил в двух играх подряд. Игры 37-го и 38-го туров должен был пропустить из-за дисквалификации за удар Янника Каюзака в стычке по ходу игры с «Лансом». На матч с «Лиллем» дисквалификация еще не активировалась, но в наказание за слабую работу на тренировках Тудор оставил Пайета вне состава.

Пайет в течение сезона не ссорился с Тудором, но после его ухода доходчиво объяснил, что ему не нравилось: «Тудор был груб и авторитарен в своих манерах и выборе слов. Мы все были немного шокированы. Он был чрезмерно резок. Потом стало немного лучше». Это «немного» звучит немного забавно.

Другой потерпевший – левый защитник Нуну Тавареш, арендованный у «Арсенала». Провел-то хороший сезон, забил аж 6 голов, был основным, однажды Тудор сказал, что Тавареш сыграл «матч года», но в 2023-м Нуну несколько раз не попадал в заявку из-за разгильдяйства на тренировках.

Жерсон, разыгравшийся у Сампаоли, быстро сдался и зимой укатил обратно в Бразилию. Дженгиз Ундер плакал после обратной замены в матче с «Нантом». Маттео Гендузи, который после стартового конфликта вроде усвоил требования Тудора, на финише сезона все-таки тоже спустился в иерархии. Луиса Суареса, купленного за 10 млн, уже зимой отдали в аренду, несмотря на 3+1 в 7 матчах Лиги 1 – не понравился Тудору. Летом Тудор выводил из состава Бамба Дьенга, хотя клуб и так работал над продажей – это могло негативно сказаться на цене. По ходу сезона Тудор еще разочаровался в арендованном у «Ман Юнайтед» Эрике Байи.

Есть, впрочем, и истории прогресса – например, возрождение Алексиса Санчеса, о котором рассказывали в отдельном тексте.

Но глобально кажется, что Тудор все-таки перебарщивал. Особенно с отстранениями – ведь можно было хотя бы оставлять Пайета и Тавареша в запасе. Тем более порой на скамейке «Марселя» бывало всего по 5 полевых. Есть разница между справедливой дисциплиной и карательными мерами. Но Тудор считает, что делал все абсолютно правильно. Подчеркивает, что привил элитную рабочую этику.

Хотя вопрос по обычной человеческой этике открыт. И в прямой речи Пайета, и в многочисленных инсайдах больше недовольства коммуникативными навыками Тудора (слишком резкий и грубый), а не его требованиями по физподготовке.

А требования, как вы понимаете, были серьезными.

«Марсель» Тудора стал атлетичной машиной. К концу сезона машина все-таки сломалась

Важное пояснение о тренерском стиле Тудора – он последователь Джан Пьеро Гасперини. В сезоне-2022/23 «Марсель» Тудора даже больше похож на классику Гасперини, чем «Аталанта» самого Гасперини. Провозглашен культ физподготовки и персонального прессинга.

«В моем футболе нужно бегать», – декларирует Тудор. Связующее звено между Гасперини и Тудором – Иван Юрич. Именно он возглавлял «Верону» до Тудора. Он еще более экстремальный последователь Гасперини. Тудор дополнял «Верону», не меняя заданный Юричем вектор.

Тудор не слепо копирует стиль. Еще до знакомства с футболом Гасперини и Юрича он был поклонником высокого агрессивного прессинга. «Он сказал нам, что мы будем так страдать, что в ближайшее время не увидим ничего, кроме тренировочного центра и кровати», – рассказывал Орельен Шеджу о работе Тудора в «Галатасарае». Валон Бехрами из «Удинезе» говорил, что тренировки сложнее игр. Спустя несколько лет то же самое о футболе Гасперини сказал лидер «Аталанты» Папу Гомес.

Главное, что Тудор взял у Гасперини и Юрича, – персональный прессинг. После их успехов понял, что для агрессивного давления персональная опека выгоднее, чем прессинг по зонам.

Уникальные наработки у Тудора тоже есть. «Марсель» играл с тремя центральными защитниками, и крайние из них подключались в атаку так, как не подключаются нигде больше в европейском футболе. Их позиции в защите страховала пара опорников. Вот как это выглядело.

Но базис – это все-таки футбол Гасперини и Юрича. Пришлось ломать игроков, чтобы «Марсель» стал атлетичной машиной. «Зачем останавливаться на 60% нагрузок, если можно дойти до 100%? Допустим, после 100% можно травмироваться, так что я стремлюсь к 99%. Игроки любят останавливаться на 50-60%, поэтому им сложно адаптироваться к моим требованиям», – вот тудоровская математика. Не зря хорват приводит в пример не футболистов, а Якоба Ингебригтсена, норвежского легкоатлета, олимпийского чемпиона-2020 на дистанции 1500 метров, у которого в расписании нет буквально ни дня отдыха.

Пик «Марселя» Тудора – 2:1 против «ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции 8 февраля 2023-го. С начала сезона до этой игры мы видели постепенное восхождение «Марселя». Да, иногда со скачками вниз, как 4-е место в группе ЛЧ, но и там до последнего были шансы даже на выход в плей-офф. Команда стабильно побеждала и всегда была физически мощнее соперника. Против «ПСЖ» получился матч жизни: нереальный по интенсивности и агрессивности персональный прессинг, выигранные единоборства, быстрые атаки-уколы.

Но после 2:1 с «ПСЖ» начался постепенный спуск «Марселя». Команда вылетела из Кубка Франции уже в 1/4-й от команды из Лиги 2. На зубах вытаскивала матчи Лиги 1. Многие доигрывали сезон на волевых – никакой легкости и свежести. 4 поражения в 5 последних турах и проигранная борьба «Лансу» за 2-е место в Лиге 1 хорошо фиксируют проблемы. «Марсель» все-таки выдохся на финише.

Тудор накачал мускулистый пузырь до пугающих размеров, и он лопнул. Показателен пример Самюэля Жиго: стабильная качественная игра – травма – возвращение – вынужденная замена на 28-й минуте – травма – вынужденная замена на 18-й минуте – травма. Организм не выдержал.

Нет четкой причины, почему Тудор ушел из «Марселя»

Еще в конце мая Тудор говорил: «У меня прекрасные отношения с руководством «Марселя». В своей карьере я еще ни разу не чувствовал такой поддержки топ-менеджмента. Мы обсуждаем самые мелкие детали, я везде нахожу поддержку. Они верят в меня – это большая редкость для тренера».

А вот его слова примерно через неделю: «Я ухожу по личным и профессиональным причинам. Год в «Марселе» равен двум-трем сезонам в другом клубе. Подробные причины ухода не имеют большого значения».

Затем все-таки признался, что скучает по жене и трем детям, оставшимся в хорватском Сплите. Ситуацию ухудшали бессонные ночи – Тудор слишком переживал из-за результатов команды.

И снова высоко оценивал поддержку боссов: «Связь с руководством – 10 из 10». Президент Лонгория отвечал взаимностью: «Мы восхищались его искренностью, прозрачностью, строгостью, рабочей этикой».

Единственный негативный нюанс, который впоследствии упомянул Лонгория, – незнание французского языка. Президент «Марселя» сказал, что следующий тренер должен либо знать язык, либо за первый год выучить его на базовом уровне. Тудор так и не выучил. Похоже, теперь будет учить Марселино Гарсия Тораль – испанец должен вот-вот подписать контракт с «Марселем».

Вполне вероятно, что Тудор сам психологически надломился. У него невероятно эмоциональный стиль управления командой – что-то на уровне Конте и Симеоне. Не зря упомянул еще и бессонные ночи, и семью, которая не живет рядом. Это хотя бы отчасти объясняет, почему «Марсель» спокойно отпустил Тудора. Впрочем, тогда будет странно, если в ближайший месяц-два он возобновит работу.

Как оценивать работу Тудора?

Позитивный итог: Тудор создал дисциплинированную команду, которая за счет агрессивного персонального прессинга преуспевала и в обороне, и в атаке (много быстрых возвратов мяча и, как следствие, много моментов).

Негативный итог: Тудор показал себя тренером, который не идет на компромиссы и слишком зависим от физподготовки команды.

Как и всегда, истина где-то посередине. Не стоит впадать в крайности. Правда, по перспективам в топ-клубе негативный итог все-таки важнее: вряд ли гранд даст Тудору власть, какую дал «Марсель». И гораздо ощутимее угроза, что недовольных завышенными требованиями по физике будет больше.

В этом контексте любопытно высказывание Валантена Ронжье на прощальной пресс-конференции Тудора. Важно: Ронжье – любимчик Тудора, лидер «Марселя», реальная машина, хотя внешне и не похож на верзилу. Входит в топ-5 игроков Лиги 1 по общему пробегу за сезон. Вот что сказал Ронжье: «Я не получал удовольствие от тренировок. Все мы немного лентяи, никому это не нравилось. Но все трудились, хоть и скулили. Победы, конечно, приносили удовольствие. Но когда проигрываешь, перестаешь видеть в этих тренировках смысл. Хорошо, что побед и удовольствия было больше».

Тут два ценных ракурса:

1. Стоит понимать, какой ценой достигается превосходство по физподготовке над соперниками. Эти соперники ведь тоже состоят из профессиональных спортсменов и тоже готовятся физически. Нужно работать на пределе, чтобы из недели в неделю быть всегда лучше именно по физике. Может, кто-то и наслаждается вот такими тренировками, но Ронжье – еще раз, к нему точно не предъявишь претензий по самоотдаче – дал понять, что ни он, ни другие игроки «Марселя» не наслаждались.

2. Возможно, команды, заточенные на элитную физподготовку, тяжелее переживают кризисы. Вряд ли клубы, играющие в короткий пас, будут убиваться («в коротких пасах нет смысла!») после серии поражений. А футболист, физически страдающий на тренировках, спрашивает, есть ли в этом смысл, если команда проигрывает. Не хочется сильно обобщать, но как минимум один такой (Ронжье) нашелся.

Ракурсы отчасти могут объяснить, почему в этом сезоне изменилась «Аталанта», что вызвало всеобщее удивление. Команда, которая задала тренд на агрессивный персональный прессинг, отказалась от придуманного концепта, хотя тренер-революционер на месте.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Norbert Scanella; East News/Nicolas TUCAT / AFP