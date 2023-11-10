United Tweets
Блог

В 2002 году Гари Невилл показал, что такое характер «МЮ» - капитан отказался жать руку предателю Шмейхелю

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
Гари Невилл Гари Невилл
Петер Шмейхель Петер Шмейхель
Футбол Футбол

Мощные кадры.

В 1999 году Петер Шмейхель покинул «МЮ», хотя команда, тренерский штаб и фанаты умоляли его остаться. Свое решение кипер объяснил желанием переехать в более теплые страны.

Датчанин так и поступил - сыграл 2 сезона за «Спортинг», а затем все-таки вернулся в Англию - сначала в «Астон Виллу», а через год в стан ненавистных для «МЮ» «горожан».

Вот как капитан «манкунианцев» Гари Невилл отреагировал на встречу с вратарем в подтрибунном помещении.

Вот как сам Невилл объяснил свою реакцию: «Он ушел от нас, мотивируя это тем, что хочет завершить карьеру в другой стране. А затем он перешел в «Сити».

Он не может за них играть, это высечено на камне!»

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
r24y48pvqr
Вот ведь был настрой, как на войну выходили
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aya
Да ладно, не в Ливерпуль же перешел!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Мкртычян
показушник
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sema_qwi@mail.ru
Что-то в этом есть, люди играли в первую очередь за клуб а не за деньги. В те времена ультрас находились на поле.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARELLE 29
Ответ r24y48pvqr
Вот ведь был настрой, как на войну выходили
Так и нужно,ненавидеть противника всей душой,чтоб не было жалости и пощады над соперником,чтоб каждый матч либо мы либо они
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alligator
Мощно, Гари, и правильно) вот это «за ромбик» что значит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий