В 2002 году Гари Невилл показал, что такое характер «МЮ» - капитан отказался жать руку предателю Шмейхелю

Мощные кадры.

В 1999 году Петер Шмейхель покинул «МЮ», хотя команда, тренерский штаб и фанаты умоляли его остаться. Свое решение кипер объяснил желанием переехать в более теплые страны.

Датчанин так и поступил - сыграл 2 сезона за «Спортинг», а затем все-таки вернулся в Англию - сначала в «Астон Виллу», а через год в стан ненавистных для «МЮ» «горожан».

Вот как капитан «манкунианцев» Гари Невилл отреагировал на встречу с вратарем в подтрибунном помещении.

Вот как сам Невилл объяснил свою реакцию: «Он ушел от нас, мотивируя это тем, что хочет завершить карьеру в другой стране. А затем он перешел в «Сити».

Он не может за них играть, это высечено на камне!»