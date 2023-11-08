Каземиро назвал трех лучших игроков своего поколения. С одним из них он не играл в одной команде

До перехода в «Юнайтед» Каземиро сыграл за «Мадрид» целых десять лет. Он играл бок о бок с лучшими игроками мира: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Серхио Рамос и Лука Модрич − вот лишь некоторых из них.

В сезоне-2015/15 его отправляли в аренду в «Порту», где в то время выступали Данило, Рикарду Куарежма и молодой Рубен Невеш.

На международном уровне 31-летний хавбек провел 75 матчей за сборную Бразилии, играя рядом с Неймаром, Коутиньо, Фирмино и Тиаго Силвой.

Но кто же, по мнению Каземиро, является тремя величайшими игроками его поколения?

В интервью бразильскому журналу Placar бразилец объяснил свой выбор: «Я имел удовольствие видеть Месси, Криштиану Роналду и Неймара − трех величайших представителей моего поколения. Лионель Месси сделал большой вклад и оставил свой след. Этого нельзя отрицать. Он всегда был соперником − и с «Барселоной», и с Аргентиной. От этого никуда не деться.

Но те, кто действительно любит футбол, любят Месси. Мне было приятно играть против него. Он из тех, кто не нуждается в комментариях. Им просто нужно восхищаться.

Я видел Роналдо, видел Зидана. Но, без сомнения, эти трое [Неймар, Месси и Роналду] − лучшие в мое время. Слава богу, я никогда не играл против Криштиану. Он подарил мне много титулов и побед».

Позиции самого бразильца в «Юнайтед» не кажутся прочными. Некоторые источники утверждают, что уже в январе саудовские клубы сделают по нему предложения.

А кого бы вы назвали лучшими игроками поколения? Пишите в комментариях.