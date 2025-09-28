🙄 «Когда Маунт играет левого защитника, вы выглядите немного глупо». Невилл раскритиковал Аморима после поражения «Брентфорду»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал решения Рубена Аморима в матче с «Брентфордом».

«Я видел похожее в игре против «Гримсби», которую «МЮ» проиграл пару недель назад в Кубке Англии. Тогда на левом фланге обороны оказался Мэйсон Маунт.

Мы восхищаемся упрямыми тренерами, которые отстаивают свою систему. Мы хотим, чтобы они придерживались своего плана, но когда Маунт играет левого защитника, вы выглядите немного глупо.

Это случилось уже дважды, но так быть не должно. В первый раз я подумал, что это непростительно, но вчера это повторилось вновь.

Аморим меняет схему обороны в каждом матче, но уровень игры и результаты просто неприемлемы.

Я очень, очень волнуюсь. Знаю, насколько сложной может быть работа тренера, и понимаю, что Рубена следует уволить. Подозреваю, что руководство «Манчестер Юнайтед» захочет изменений»

Напомним, «МЮ» уступил «Брентфорду» со счетом 1:3.