😦 «Юнайтед» все еще хочет Балебу, но... есть и второй вариант

«Манчестер Юнайтед» продолжает эксперименты с полузащитой. Помимо постоянных смен позиций, Рубен Аморим требует свежую кровь.

По данным The Express, «МЮ» по-прежнему хочет подписать Карлоса Балебу из «Брайтона», трансфер которого сорвался летом. Причина простая – «Брайтон» хочет слишком много денег. Подписать футболиста вряд ли получится менее, чем за 110 миллионов фунтов стерлингов.

Но есть план Б. Он в Ла Лиге.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» присматривается к Конору Галлахеру из мадридского «Атлетико». Экс-футболист «Челси» доступнее первого варианта, поскольку Диего Симеоне не видит в англичанине игрока стартового состава.

Кроме того, Галлахеру нужна игровая практика, чтобы попасть в состав сборной Англии на ЧМ-2026. В текущем сезоне он трижды вышел в стартовом составе «Атлетико».

Трансфер оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов.