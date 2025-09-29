«Культура этого футбольного клуба исчезла. Я вижу это каждый день». Руни жестко высказался о нынешнем «Манчестер Юнайтед»

Легенда «МЮ» Уэйн Руни продолжает критиковать команду.

«Культура этого футбольного клуба исчезла. Я вижу это каждый день. Где бьющиеся игроки? Где их характер и желание побеждать? Не вижу таланта, не вижу победителей. Смотрю игру, ожидая увидеть поражение или ничью.

Я забочусь о клубе. Я был в нем 13 лет. Нельзя во всем винить тренера. Я вижу игроков, которые не заслуживают носить эту футболку. И это больно. Это неприемлемо. Должен быть четкий сигнал от владельцев. В эту минуту мы сидим и ждем, когда все рухнет.

Я вижу, как сотрудники теряют работу, люди увольняются. У меня двое детей в академии, и я очень надеюсь, что это не повлияет на них. То, что я вижу в этом футбольном клубе, это не «Манчестер Юнайтед». Душа ушла из клуба. Ему нужен новый двигатель, новая жизнь. Должны быть большие изменения.

Я просто не понимаю, что происходит. Я пробовал тренировать – у меня не очень хорошо вышло. Рубен Аморим мой ровесник, и я уверен, что у него большое будущее. Искренне надеюсь, что он сможет все изменить. Но если вы меня спросите, верю ли я, что он это сделает. Отвечу, что нет», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

Верите?