  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кьеза не заявлен на игру с «Галатасараем», сообщил Слот: «У Федерико возникла небольшая проблема в матче с «Пэлас», он не смог закончить тренировку сегодня»
3

Кьеза не заявлен на игру с «Галатасараем», сообщил Слот: «У Федерико возникла небольшая проблема в матче с «Пэлас», он не смог закончить тренировку сегодня»

Федерико Кьеза пропустит матч с «Галатасараем» из-за физического состояния.

«Ливерпуль» завтра в гостях сыграет с турецкой командой во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы на прошлой неделе внесли вингера в заявку на турнир после травмы защитника Джованни Леони.

«У Кьезы возникла небольшая проблема в последнем матче против «Пэлас» (1:2).

Сегодня он попробовал выйти на поле в начале, но не смог закончить тренировку.

Поэтому мы решили его не брать, так как через несколько дней предстоит матч с «Челси», – сказал главный тренер «Ливерпуля» на пресс-конференции.

Команда Слота сыграет с лондонцами 4 октября в 7-м туре АПЛ.

У Кьезы 2+2 в 6 матчах – больше, чем за весь прошлый сезон. Вингер «Ливерпуля» забил «Кристал Пэлас» после выхода на замену

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ливерпуля»
logoпремьер-лига Англия
logoФедерико Кьеза
logoЛиверпуль
logoвысшая лига Турция
logoАрне Слот
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЗдоровье
logoГалатасарай
logoЧелси
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» внес Кьезу в заявку на ЛЧ вместо Леони. УЕФА разрешил замену по новому регламенту
1026 сентября, 18:14
«Ливерпуль» внесет Кьезу в заявку на Лигу чемпионов после травмы Леони. УЕФА изменил правила перед этим сезоном
5424 сентября, 17:17
Кьеза о непопадании в заявку на ЛЧ: «Было обидно – каждый футболист мечтает там играть. Сказал тренеру: «Нет проблем». Я профессионал и счастлив играть за «Ливерпуль»
2324 сентября, 16:34
Кьеза о «Ливерпуле»: «Я чувствую себя намного лучше, тренер это заметил. Это один из трех лучших клубов мира, здесь высокая конкуренция. Но я хочу этого – она помогает стать лучше»
1424 сентября, 14:24
Главные новости
Талалаев об удалении Андраде: «Акинфеев бьет в лицо – или пропускаешь момент, или за что желтая? С такой трактовкой мы будем вынуждены делать, как футболист «Ахмата» – еле цепляют, а он падает»
1531 минуту назад
FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»
934 минуты назад
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом»
149935 минут назад
Жена Смолова о брачном контракте: «Федя был инициатором, а я выходила замуж по любви, могу сама содержать себя и ребенка. Есть бумажка, где ты знаешь сценарий расставания – это успокаивает»
945 минут назад
Андрей Аршавин: «Поражения «Реала» для меня как бальзам на душу, всегда нравилась «Барселона». «Кайрат» победит, надеюсь»
47сегодня, 20:30
Талалаев о голе ЦСКА: «Был наступ в штрафной «Балтики» на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат»
32сегодня, 20:23
Генич о Дегтяреве: «Если бы у Минспорта возникло желание пригласить меня на разговор о футболе, пообщался бы. За министра думать не буду»
18сегодня, 19:53
«Валенсия» подала в суд на создателей фильма о Винисиусе за «посягательство на честь». Клуб требует компенсации и исправления субтитров «обезьяна» к видео, где фанаты кричали «дурак»
10сегодня, 19:37
Артета намерен применить опыт пилотов британских ВВС для улучшения коммуникации в «Арсенале»: «Они не используют 20 фраз или слов, если есть одно – это вопрос жизни и смерти»
59сегодня, 19:14
Жена Смолова о драке в «Кофемании»: «Я переживала, в наших отношениях было напряжение, но сейчас все нормально. Все, что происходит с медийными людьми, предается большой огласке»
30сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
На новом «Камп Ноу» будет отдельная раздевалка для женской «Барсы», сообщил ее спортивный директор: «Клуб продолжит поддерживать нас»
314 минут назад
Сатпаев верит в победу «Кайрата» над «Реалом»: «Надо играть в атакующий футбол, они удивятся. За счет желания выиграть все возможно»
115 минут назад
Матч «Кайрата» и «Реала» принесет 2-3 млрд тенге и привлечет свыше 4 тысяч туристов, заявили в Министерстве туризма и спорта Казахстана. Все билеты на игру проданы
650 минут назад
Анри о Холанде: «Когда он играл в «Зальцбурге», некоторые говорили: «Посмотрим, что будет в Германии или Англии», – но Эрлинг преуспел. Однажды он забьет 6 голов за игру, думаю»
356 минут назад
Чемпионат Италии. «Лацио» разгромил «Дженоа» в гостях, «Парма» обыграла «Торино»
70сегодня, 20:37
Лига чемпионов Азии. «Аль-Ахли» Мареза против «Аль-Духайля», «Аль-Хилаль» Малкома победил «Насаф» в гостях, «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
1сегодня, 20:19Live
Нету о Моуринью: «Одно из самых громких имен в Португалии наряду с Роналду и Фигу. Там его очень уважают, поэтому «Бенфика» наняла его. Кто бы не хотел работать под его руководством?»
1сегодня, 20:14
Президент «Сьона» о Миранчуке: «Антон – великий футболист. «Золотой мяч»? Будет тяжело, думаю»
11сегодня, 20:10
Черышев о Станковиче: «Его постоянно обсуждают, в ЦСКА нет такого прессинга. «Спартак» стал своеобразной командой, которая может выгнать тренера ни с того ни с сего»
6сегодня, 19:52
Слот об 1:2 с «Пэлас»: «Дело не в том, что они превосходили «Ливерпуль». Был спорный угловой, после чего мы допустили слишком много моментов в контратаках»
9сегодня, 19:40