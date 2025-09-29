Кьеза не заявлен на игру с «Галатасараем», сообщил Слот: «У Федерико возникла небольшая проблема в матче с «Пэлас», он не смог закончить тренировку сегодня»

Федерико Кьеза пропустит матч с «Галатасараем» из-за физического состояния.

«Ливерпуль » завтра в гостях сыграет с турецкой командой во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы на прошлой неделе внесли вингера в заявку на турнир после травмы защитника Джованни Леони.

«У Кьезы возникла небольшая проблема в последнем матче против «Пэлас» (1:2).

Сегодня он попробовал выйти на поле в начале, но не смог закончить тренировку.

Поэтому мы решили его не брать, так как через несколько дней предстоит матч с «Челси », – сказал главный тренер «Ливерпуля» на пресс-конференции.

Команда Слота сыграет с лондонцами 4 октября в 7-м туре АПЛ.

У Кьезы 2+2 в 6 матчах – больше, чем за весь прошлый сезон. Вингер «Ливерпуля» забил «Кристал Пэлас» после выхода на замену