🚨💣 «Хави приступил к изучению АПЛ – он готовится возглавить «МЮ». Фабрицио Романо сделал срочное заявление

Журналист Фабрицио Романо сообщил большую новость во время прямого эфира в соцсетях.

По его информации, экс-наставник «Барселоны» Хави начал подготовку к работе в «Манчестер Юнайтед». Испанец изучает особенности АПЛ и готов немедленно возглавить английский клуб. Его не смущает даже отсутствие еврокубков.

Фанаты отреагировали немедленно.

💭 «Остается узнать, что думает об этом «Юнайтед».

💭 «Кто из этих игроков сможет играть в тики-таку?»

💭 «Кто решил, что парень, покинувший «Барсу» из-за плохой обстановки и давления СМИ, это хорошая идея?»

💭 «Это может быть даже хуже, чем Аморим».

Как вам такое?