Пугающие цифры. Sky Sports сравнил статистику Каземиро с другими опорниками Премьер-лиги

Что случилось с бразильцем?

Каземиро, который был чуть ли не самым впечатляющим игроком «Манчестер Юнайтед» в свой первый год в клубе, печально стартовал в новом сезоне Премьер-лиги. Опытный опорник выглядит бледной тенью себя, умудряясь допускать ошибки при передачах и отдавая мячи соперникам. В Лиге чемпионов он успел заработать дисквалификацию, получив две желтые в матче с «Галатасараем».

Статистика, собранная Sky Sports во время международного перерыва, только усилила переживания болельщиков. Во время одного из вечерних шоу на телеканале продемонстрировали показатели Казе в сравнении с другими «шестерками» Премьер-лиги.

Бразилец уступает по всем пунктам в пересчете на 90 минут. С ним чаще всего случались потери мяча и проигранные единоборства, мимо него чаще всех проходили на дриблинге, а также у игрока манкунианцев самые скромные показатели количества и точности передач.

На данный момент Каземиро в Бразилии восстанавливается от травмы, полученной во время международного перерыва. Остается надеяться, что по возвращении в Англию он вновь покажет лучшую версию себя на поле.