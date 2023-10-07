Вышло жестко. Тен Хаг объяснил, почему решил заменить Каземиро в перерыве матча с «Брентфордом»

Что же случилось с опорником «дьяволов»?

Эрик тен Хаг рассказал, что стояло за его решением убрать Каземиро с поля в перерыве матча с «Брентфордом».

Опытный опорник был одним из самых значимых игроков «красных дьяволов» в прошлом сезоне, но с начала новой кампании он выглядит бледной тенью себя. Бразилец допускал несколько серьезных ошибок, порой приводящих к голам в ворота своей же команды, но главный тренер защищал игрока и словами, и продолжая выпускать его в стартовом составе. При этом 31-летний игрок забил 4 гола за «Юнайтед» в текущем сезоне, что нельзя недооценивать.

Однако в игре против «Брентфорда» неудачный пас Казе запустил атаку, закончившуюся голом Матиаса Йенсена, и в перерыве вместо него уже вышел Кристиан Эриксен. После матча Тен Хаг объяснил свое решение о замене бразильца:

«Я хотел больше футбола. Нам нужен был тот, кто привнесет пасы и связную игру, поэтому я выпустил Эриксена вместо Каземиро».

Грустно видеть, как опытный Казе допускает такие печальные ошибки. Будем надеяться, что он сможет реабилитироваться и вновь приносить пользу команде.