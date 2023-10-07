«Вините клуб, а не фанатов»: болельщики «МЮ» устроили акцию против Глейзеров перед матчем с «Брентфордом»

Перед встречей с «Брентфордом» поклонники «Манчестер Юнайтед» собрались у домашней арены клуба, чтобы выразить протест против семейства Глейзеров.

Как известно, американские владельцы «дьяволов» уже год пытаются продать клуб. Процесс тянется непозволительно долго.

The Athletic сообщает, что болельщики заблокировали вход в билетный офис «Юнайтед».

В толпе звучат лозунги «вините клуб, а не фанатов», «любим «Юнайтед» и ненавидим Глейзеров», «только полная продажа», «Глейзеров в отставку».

Матч с «Брентфордом» для «МЮ» начался неутешительно: «дьяволы» пропустили уже на 26-й минуте встречи.

Как относитесь к фанатским акциям против Глейзеров?