«Вините клуб, а не фанатов»: болельщики «МЮ» устроили акцию против Глейзеров перед матчем с «Брентфордом»
Перед встречей с «Брентфордом» поклонники «Манчестер Юнайтед» собрались у домашней арены клуба, чтобы выразить протест против семейства Глейзеров.
Как известно, американские владельцы «дьяволов» уже год пытаются продать клуб. Процесс тянется непозволительно долго.
The Athletic сообщает, что болельщики заблокировали вход в билетный офис «Юнайтед».
В толпе звучат лозунги «вините клуб, а не фанатов», «любим «Юнайтед» и ненавидим Глейзеров», «только полная продажа», «Глейзеров в отставку».
Матч с «Брентфордом» для «МЮ» начался неутешительно: «дьяволы» пропустили уже на 26-й минуте встречи.
Как относитесь к фанатским акциям против Глейзеров?
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