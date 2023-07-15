Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг получил серьезное трансферное повышение, поскольку «Глейзеры» готовы поддержать его для достижения ключевых целей этим летом, сообщает Mirror.

Первоначально было подчеркнуто, что у Тен Хага есть бюджет всего в 120 миллионов фунтов стерлингов до продажи игроков, но теперь он получил поддержку благодаря тому, что Глейзеры готовы предложить финансовую поддержку.

Согласно отчету, Глейзеры не хотели финансово поддерживать Тен Хага в то время, когда будущее клуба было неопределенным, но теперь они дали зеленый свет на трату 170 миллионов фунтов стерлингов.

«Красные дьяволы» подписали только одного игрока Мэйсона Маунта из «Челси» за 60 миллионов фунтов стерлингов, но в настоящее время ведутся переговоры с миланским «Интером» о голкипере Андре Онане.

«Юнайтед» надеялся получить его услуги за 40 миллионов фунтов стерлингов, но теперь им нужно будет заплатить за него около 50 миллионов фунтов стерлингов. Клуб также присматривается к нападающему «Аталанты» Расмусу Хейлунду.

Команда Серии А оценивает датчанина примерно в 60 миллионов фунтов стерлингов, но «Юнайтед» надеется снизить гонорар, предложив таких игроков, как Мейсон Гринвуд, в рамках сделки.