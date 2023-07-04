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Фаны «МЮ» нашли новый номер для Гарначо после «семерки» для Маунта. Фред будет недоволен

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Футбол Футбол

Некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Алехандро Гарначо получил майку под номером 17, если Фред покинет клуб.

Многие думали, что после ухода Криштиану Роналду юноша получит культовый номер 7.

Однако вместо этого он достался Маунта, и теперь фаны считают, что Гарначо должен получить номер 17.

«Если Фред уйдет, он должен получить 17. Это единственный способ все исправить».

«Гарначо будет в порядке, у него впереди долгая карьера, дайте ему 17, которые ему подойдут точно так же».

«Гарначо все равно получит 17, как только Фред покинет нас, с ним все будет в порядке».

«17 теперь будет идеальным числом, если Фред уйдет».

«Фред уходит, а Гарначо берет номер 17».

2 комментария

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Ksandvankneshas
А мне 49-й нравится. 7²
+3
0
+3
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Nurzhan
Может ему 19 а Варану 4 ку
+2
0
+2
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