Удивительная статистика «Манчестер Юнайтед» заставит вас переосмыслить Аморима 😲

Если к феномену «Ливерпуля» мы лишь привыкаем, то особенности «Манчестер Юнайтед» уже прочно закрепились в английском футболе.

Простой пример:

– Ни один клуб Премьер-лиги в текущем сезоне не забил больше голов в первом тайме, чем «Манчестер Юнайтед» (11).

– Ни один клуб Премьер-лиги в текущем сезоне не пропустил больше голов во втором тайме, чем «Манчестер Юнайтед» (14).

Напомним, «МЮ» занимает 10-ю строчку в АПЛ после 11 туров.

Теперь думаем, что это значит.