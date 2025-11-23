Удивительная статистика «Манчестер Юнайтед» заставит вас переосмыслить Аморима 😲
Если к феномену «Ливерпуля» мы лишь привыкаем, то особенности «Манчестер Юнайтед» уже прочно закрепились в английском футболе.
Простой пример:
– Ни один клуб Премьер-лиги в текущем сезоне не забил больше голов в первом тайме, чем «Манчестер Юнайтед» (11).
– Ни один клуб Премьер-лиги в текущем сезоне не пропустил больше голов во втором тайме, чем «Манчестер Юнайтед» (14).
Напомним, «МЮ» занимает 10-ю строчку в АПЛ после 11 туров.
Теперь думаем, что это значит.