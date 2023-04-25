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Алехандро Гарначо пропустит финал Кубка Англии против «Ман Сити», хотя будет в состоянии играть

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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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Футбол Футбол

По информации аргентинского журналиста Домиана Виллагры, Алехандро Гарначо пропустит финальный матч Кубка Англии с «Манчестер Сити», поскольку он принял решение играть за свою страну.

18-летний форвард, который выбыл из строя 12 марта из-за травмы лодыжки в матче с «Саутгемптоном», недавно поделился обнадеживающей новостью. Гарначо опубликовал фотографию, на которой он «снова в бутсах» в Кэррингтоне — это хорошая поддержка для Эрика тен Хага, учитывая количество травмированных игроков в команде.

Но похоже, что Гарначо пропустит две последние игры Премьер-лиги, а также июньский финал Кубка Англии – он хочет сыграть Аргентину на чемпионате мира среди молодежных команд до 20 лет.

Плей-офф турнира U-20 запланирован на те же выходные, что и финал Кубка Англии, а игры группового этапа против Узбекистана, Гватемалы и Новой Зеландии пройдут с 20 по 26 мая.

«Юнайтед» сыграет с «Челси» 25 мая на «Олд Траффорд», а затем встретится с «Фулхэмом» в последнем туре сезона 2022/23.

4 комментария

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kaviknat
В таком случае надо ввести систему как в НХЛ - сезон закончился (регулярка, первая стадия плей-офф, вторая), все, свободен, играй за сборную. Нет - вначале клуб, потом сборная
+2
0
+2
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davidrigen@gmail.com
А что,так можно было?))Т.е. Гарначо может выбирать свои приоритеты?..
+1
0
+1
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red manchester
В прошлой игре с фулхемом он вырвал победу
0
0
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