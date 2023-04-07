«Зенит» отозвал Ренана из заявки молодежной сборной Бразилии

Роберт Ренан вернется в расположение «Зенита»

Петербургский клуб отозвал 19-летнего защитника из заявки молодежной сборной Бразилии на товарищеские матчи.

был вызван на товарищеские матчи, которые пройдут в Испании с 15 по 27 апреля.

Футболист провел четыре матча за « » в нынешнем сезоне Мир .

Из-за вызова в сборную Ренан мог пропустить матчи против «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов».