«Зенит» отозвал Ренана из заявки молодежной сборной Бразилии
Роберт Ренан вернется в расположение «Зенита»
Петербургский клуб отозвал 19-летнего защитника из заявки молодежной сборной Бразилии на товарищеские матчи.
Роберт Ренан был вызван на товарищеские матчи, которые пройдут в Испании с 15 по 27 апреля.
Футболист провел четыре матча за «Зенит» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
Из-за вызова в сборную Ренан мог пропустить матчи против «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов».
А так у вас оправдания будут " ну вот - у них же денег немеряно,покупают игроков сборной Бразилии, мы пока с ними тягаться не можем,второе место не так уж и плохо".