«Зенит» отозвал Ренана из заявки молодежной сборной Бразилии

Теги Зенит сборная Бразилии U-21 премьер-лига Россия Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан вернется в расположение «Зенита»

Петербургский клуб отозвал 19-летнего защитника из заявки молодежной сборной Бразилии на товарищеские матчи.

Роберт Ренан был вызван на товарищеские матчи, которые пройдут в Испании с 15 по 27 апреля.

Футболист провел четыре матча за «Зенит» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

Из-за вызова в сборную Ренан мог пропустить матчи против «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов».

20 комментариев

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<~Inter~>
Ответ Торна
А что? Так можно?
Если это не международная пауза то можно
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Мартинелли
Неужели Семак так боится того, что не сможет чемпионство удержать в оставшихся матчах?
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RAMIK
А я писал уже что так и будет) Тогда местные эксперты меня дружно закритиковали. Зенит полностью прав в этой ситуации.
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Александр Тараканов
Подлый поступок.
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Ковид 07.10.52
Какой же трус Семак, да при вперед по бразильской системе и защита не нужна....играй 4-3, а не на 1-0...и зачем в риобург превратились...если играете по своему учителю Бердыеву...
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Ape1sin
Малкому и Клаудиньл уже закрыли двери в сборную и обрушили их трансферную стоимость, терь главный актив порят. Бизнесмены от Бога
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Евгений Волков
Ответ ilmir84
пацану карьеру в сборной решили испортить. а ведь на последующие сборы могут не вызвать из-за прихоти болотных. или же... газпром явно хочет и его натурализовать и не дает возможности все больше быть заигранным за молодежку(а в перспективе и взрослую селесао)
Господи, какие люди бывают глупые. Там клубы 80% заявки отозвали))
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ZlomSpb
С одной стороны решение клуба понятно. но с другой постоянная игра в основе даже молодежной сборной важна для цены футболиста. Она явно бы не стала меньше.
+3
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Злодей Спб
Финишная прямая в чемпионате, сейчас все игроки нужны. Я не уверен, что защитники Зенита переживут без травм матч с Локо - их Дзюба может потоптать :)
+3
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ilmir84
пацану карьеру в сборной решили испортить. а ведь на последующие сборы могут не вызвать из-за прихоти болотных. или же... газпром явно хочет и его натурализовать и не дает возможности все больше быть заигранным за молодежку(а в перспективе и взрослую селесао)
+7
-8
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Julia_Lawyer
Ответ Lol Ko
Зениту всё можно, разве нет?
Еще 13 клубов, помимо Зенита, отозвали игроков из молодежной сборной. Прокомментируете, почему им все можно?
+30
-4
+26
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Lol Ko
Ответ Торна
А что? Так можно?
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Злобный Конь
Ответ Spartakus1984
Боятся чемпионство с Алипами упустить?))
Нет. Боятся выиграть чемпионство с Алипами. Ведь тогда посмешищем будет "Спартак", проигравший чемпионат такой команде.
А так у вас оправдания будут " ну вот - у них же денег немеряно,покупают игроков сборной Бразилии, мы пока с ними тягаться не можем,второе место не так уж и плохо".
+6
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Боятся чемпионство с Алипами упустить?))
Вас с десятого места не слышно.
+18
-5
+13
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Виктор
Ответ Ростов-на-Дону
А нам всё равно - Ренан, или го...
А нам всё равно ведь Ростов одно го...
+7
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Очки Дани Алвеса
Ответ Spartakus1984
Боятся чемпионство с Алипами упустить?))
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Spartakus1984
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Ростов-на-Дону
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Торна
А что? Так можно?
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pavasaris
Даже не пойму, хорошо это сейчас или плохо)
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