После вылета от «Севильи» место Де Хеа может быть под угрозой.

В 2021 году сэр Алекс Фергюсон дал интервью, в котором настаивал на том, что важно быть безжалостным и продавать неэффективных игроков, вне зависимости от их опыта.

Легенду «Юнайтед» тогда спросили, не жалеет ли он о чем-то, что сделал или не сделал во времена работы в Манчестере. Сэр Алекс признался, что ему было тяжело расставаться с игроками.

«Сожаления будут всегда, но главное − смотреть вперед. Завтра будет новый день, − сказал Фергюсон в интервью Manchester Evening News. − Я всегда так делал, когда мы проигрывали матч. Следующий день всегда был лучше, вне сомнений.

Что касается сожалений... Вспоминаю команду 1994 года, четверка защитников, которая, казалось, состарилась одновременно. Это один из главных ужасов, который может случиться с тренером. Тем более, что эти ребята были для меня лучшими. Пол Паркер, Стив Брюс, Гари Паллистер и Денис Ирвин. Фантастические игроки.

Они отдали мне и клубу девять или десять лет, доказательства мы видели на футбольном поле. Они этого не видят, но я вижу. Проблема заключалась в другом − что мне со всем этим делать? Мне удалось организовать для них трансфер, они добились хороших результатов, но сказать им об этом было очень трудно».

Также Фергюсон подробно рассказал о том, как трудно отпускать игроков, особенно если для них это начальный этап карьеры.

«Процесс происходил так: тренер молодежного состава и специалист по соцобеспечению приходили с игроком, которого вы собираетесь отпустить. А ему, может быть, всего 17 или 18 лет. Мы объясняли так: мы попытаемся найти тебе команду. Говорили, что «нам жаль, что мы вынуждены так поступить». Это ужасно. Самое страшное − отпустить молодого игрока. Все его амбиции, надежды и желания связаны с игрой за «Юнайтед» перед 75 тысячами болельщиками и выходом в финал на «Уэмбли». Это амбиции каждого молодого парня, который приходит в клуб. Когда ты лишаешь его этого, то тебе очень больно, очень неприятно. Поэтому я очень ненавидел это».

К сожалению, но прощания с футболистами случаются. Было бы неплохо, если бы Эрик тен Хаг прочитал эти слова и принял решение насчет некоторых нынешних игроков «Юнайтед».