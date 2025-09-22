😖 «Больно это слышать». Люк Шоу отреагировал на критику Роя Кина из-за провальной игры с «Сити»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отреагировал на недавнюю критику легенды клуба Роя Кина.

«Я думаю, что Рой прав. Пожалуй, на прошлой неделе я был совсем не на своем уровне. И мне не нужно, чтобы Кин говорил мне это. После игры я это понимал и сам. Самое главное – я знаю, насколько могу быть лучше.

Конечно, больно это слышать. У него большой опыт. Он был одним из лучших капитанов «Манчестер Юнайтед». Иногда нужно просто принять его удар. Я думаю, что критика – это часть жизни футболиста. Я ее слушаю», – признался англичанин.

После матча с «Сити» Кин раскритиковал игру Шоу, отметим, что он не может так легко позволять себя обыгрывать.