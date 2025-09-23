😳 «Он даже не пытался стать лучше». Скоулз признался, что не может радоваться успехам Рэшфорда в «Барселоне»

Легенда «МЮ» Пол Скоулз признался, что ему сложно радоваться за успехи Маркуса Рэшфорда в «Барселоне». Англичанин не скрывает, что не может забыть поведение нападающего в составе «красных дьяволов».

«Нет никаких сомнений в таланте этого парня. Было забавно видеть его в большой игре, где он оформил блестящий гол. Но мне действительно было трудно порадоваться за него – в основном, из-за его отношения к делу в «Ман Юнайтед».

В то время, когда он уходил, я думал, что это позор «Юнайтед». Он даже не пытался стать лучше.

Окей, ты поссорился с тренером, но помни, что у тебя есть товарищи по команде, с которыми ты играешь. У вас 80 тысяч человек на трибунах каждую неделю. Нужно хоть немного стараться.

Его поведение в «МЮ» – позор. Я думаю, что он уже закончил с клубом. Бросил однажды – бросит снова», – объяснил Скоулз.

Напомним, у Рэшфорда 2+2 в семи матчах за «Барселону».