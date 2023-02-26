На этой неделе Эрика тен Хага заметили в ресторане с Алексом Фергюсоном. Детали встречи неизвестны, но тен Хаг приоткрыл занавес и сказал, что Фергюсон поделился с ним опытом, вероятно, рассказал пару секретов о грамотном управлении клубом.

«Он оставил наследие — сейчас «МЮ» ассоциируется с победами и победной культурой. Он замечательный пример для всех вокруг, и мы надеемся, что сможем заставить его гордиться в это в воскресенье.

Мне нравится общаться с людьми с большими знаниями и опытом. Он предан клубу, и хочет всегда помогать ему. Хочет, чтобы у нас все было хорошо. С нетерпением жду следующей встречи с ним».

Возможно, Фергюсон дал тен Хагу несколько советов о том, как настроить команду на финал Кубка английской лиги, который пройдет уже сегодня.