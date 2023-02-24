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📸 Де Хеа сделал очередной безумный сейв. На этот раз вытащил мяч из-под перекладины после удара Кунде

Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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В ответном матче плей-офф Лиги Европы на «Олд Траффорд» приехала «Барселона».

Гости вели после перерыва, но «дьяволы» сравняли уже на 47-й минуте – забил Фред. На 64-й минуте «Барса» вновь могла выйти вперед. На счастье болельщиков ворота «Юнайтед» охранял Де Хеа.

После удара Кунде Давид вытащил мяч из-под перекладины.

Де Хеа сыграл первоклассно.

Через девять минут после сейва испанца Антони забил и вывел свою команду вперед.

6 комментариев

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Romano1985
Прыжок был красив , но это был прям не 100 процентный момент , вратари поймут . Но было красиво !
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KAIR. BISHKEK
Лучший
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placebo_kz
Всё ещё один из лучших на ленточке!
+1
0
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Заур Исмайылов
Человек паук 🤌
+1
0
+1
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Манул Манулов
Де Хееееааааа
+5
0
+5
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Rustam Abdullayev
Надо продлевать контракт
+5
0
+5
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