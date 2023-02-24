В ответном матче плей-офф Лиги Европы на «Олд Траффорд» приехала «Барселона».

Гости вели после перерыва, но «дьяволы» сравняли уже на 47-й минуте – забил Фред. На 64-й минуте «Барса» вновь могла выйти вперед. На счастье болельщиков ворота «Юнайтед» охранял Де Хеа.

После удара Кунде Давид вытащил мяч из-под перекладины.

Де Хеа сыграл первоклассно.

Через девять минут после сейва испанца Антони забил и вывел свою команду вперед.